'На русском теперь ни за что!' Звезда сериала 'Когда все дома' в 73 года перешла на украинский язык

Актриса Татьяна Шелига, пять сезонов подряд игравшая одну из главных ролей в сериале "Когда мы дома", всю свою жизнь разговаривала на русском языке, но с началом российского вторжения перешла на украинский. Артистка сделала это в 73 года.

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По словам Татьяны Шелиги, так складывалась жизнь, что долгое время ей почти не приходилось работать в украиноязычных проектах, однако в последние годы она эти пробелы с успехом наверстала. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Для меня русского языка больше не существует, – категорично заявляет актриса. – Хотя родилась в русскоязычной семье, училась в школе, где преподавали все предметы на русском, украинский язык там был только с пятого класса. Поступать поехала в Москву, училась в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТе. Служила в двух российских театрах – 23 года в Севастополе, а затем – 15 лет в Театре имени Леси Украинки в Киеве. Выходит, всю жизнь работала на русскую культуру. До 73 лет говорила на их языке. Теперь – ни за что!"

Много лет актриса ездила по Украине гастролями с антрепризным спектаклем "Жениха вызвали, девочки?". Постановка шла на сцене на русском языке. "А несколько лет назад перевели ее на украинский, – рассказывает Татьяна Шелига. – Коллегам Тамаре Яценко и Дмитрию Лаленкову все далось просто, потому что они годами работали в кино на мове, а нам с Евгением Паперным – труднее. Но справились! Положила рядом словарь – и учила".

Татьяна Шелига говорит, что и в повседневной жизни общается только на украинском: "Не боюсь ошибаться. Когда на какой-нибудь творческой встрече не могу правильно перевести слово, мне подсказывают из зрительного зала. Даже если собираемся с друзьями где-то в ресторанчике и кто-то переходит на русский, отвечаю по-украински".

Ранее OBOZ.UA писал, что легендарный украинский музыкант Павел Дворский рассказал о знаковой поездке в Россию задолго до вторжения.

Полное интервью с Татьяной Шелигой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 8 сентября.

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