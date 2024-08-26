'Понял, что раздувается страшное'. Павел Дворский рассказал о знаковой поездке в Россию задолго до вторжения

Народный артист Украины, известный композитор и один из солистов легендарной группы "Смерічка" Павел Дворский признается, что российское вторжение не стало для него неожиданностью. Музыкант говорит, что понял, что нужно готовиться к сопротивлению за несколько лет до 2014 года.

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Об этом Павел Дворский рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант обнародовал историю, произошедшую с ним в одном из российских регионов, куда приехал с выступлением.

"В 2011 году меня пригласили на Сахалин в России, – вспоминает Павел Дворский. – Я должен дать там три концерта, а также принять участие в теннисном турнире (Павел Дворский – мастер спорта по настольному теннису. – Ред.). К слову, этот турнир я выиграл, что очень обидело всех. Но дело не в том. Когда начал петь украинские песни во время выступления, они начали кричать, что ничего не понимают. Я удивился, сколько раз мы исполняли "Червону руту", "Водограй" – и всем все было понятно. Ни во Владивостоке, ни в Хабаровске, ни в Омске, ни в Калининграде – нигде не сказали, что не понимают. Я считаю, что к тому времени будет проделана работа пропаганды с помощью зомбоящика – телевидения".

"А после концерта началось еще более странные вещи, – продолжает Дворский. – Мы сидели за столом, пили кофе, но никаких разговоров об искусстве или вообще о жизни я не услышал. Все сводилось к тому, что "Украина ворует газ" и тому подобное. За столом присутствовал священнослужитель. Я надеялся, что хоть он поднимет какие-то нормальные темы, но тщетно. И тогда я понял, что раздувается что-нибудь страшное. И у нас единственный вариант – готовиться к сопротивлению".

Полное интервью с Павлом Дворским читайте на OBOZ.UA здесь.

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