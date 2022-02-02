"Кролики" Данилец и Моисеенко на российском ТВ пожаловались на Зеленского и травлю в Украине
Известные украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко из дуэта "Кролики", которые поддержал аннексию Крыма, находятся в базе "Миротворец" и выступают в РФ, на российском пропагандистском телеканале пожаловалась на травлю в Украине. По словам артистов, в родной стране на их выступления зрители приходили с "коктейлями Молотова". Кроме того, звезды высказали свое разочарование в президенте Владимире Зеленском.
Об этом юмористы рассказали в программе "Судьба человека", приуроченной к 35-летию их сценической деятельности. Они утверждают, что предвзятое отношение со стороны украинской власти и народа началось в январе 2015 года из-за якобы неправильно смонтированной новогодней программы.
Речь идет о концерте "Новогодний парад звезд", на котором российские вокалисты исполняли песню о санкциях против Украины.
"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе стране-агрессора. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их", – вспомнили актеры.
Последний концерт комедийного дуэта на родине состоялся в ноябре 2015 года в Чернигове. С тех поры "Кролики" дома не выступают.
Вскоре артисты попали в базу сайта "Миротворец", поскольку поддержали идею провести между Россией и Украиной телемост в 2019 году. Для украинцев он должен был транслироваться на канале NewsOne, который принадлежал куму Владимира Путина Виктору Медведчуку. Создание телемоста могло привести к легализации российского пропагандистского контента через украинские медиа.
Также отметим, что Данилец и Моисеенко незаконно посещали Крым с 2014 года.
Обсудили с юмористами и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По мнению знаменитостей, на их бывшего коллегу "подействовали какие-то силы, которые изменили его мысли".
"Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал нелюбимых политиков. Когда это все случилось, было больно. Не только для нас, как для артистов, а для всего народа", – прокомментировали звезды президентство Зеленского.
Кроме того, артисты рассказали на российском ТВ, что сейчас украинцы якобы хотят перемирия с Россией.
Коротко о дуэте:
"Кролики" – украинский комический дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца (61 год) и Владимира Моисеенко (58 лет). Работают на русском и украинском языках.
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