'Кролики' Данилец и Моисеенко на российском ТВ пожаловались на Зеленского и травлю в Украине

Известные украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко из дуэта "Кролики", которые поддержал аннексию Крыма, находятся в базе "Миротворец" и выступают в РФ, на российском пропагандистском телеканале пожаловалась на травлю в Украине. По словам артистов, в родной стране на их выступления зрители приходили с "коктейлями Молотова". Кроме того, звезды высказали свое разочарование в президенте Владимире Зеленском.

Об этом юмористы рассказали в программе "Судьба человека", приуроченной к 35-летию их сценической деятельности. Они утверждают, что предвзятое отношение со стороны украинской власти и народа началось в январе 2015 года из-за якобы неправильно смонтированной новогодней программы.

Речь идет о концерте "Новогодний парад звезд", на котором российские вокалисты исполняли песню о санкциях против Украины.

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"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе стране-агрессора. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их", – вспомнили актеры.

Последний концерт комедийного дуэта на родине состоялся в ноябре 2015 года в Чернигове. С тех поры "Кролики" дома не выступают.

Вскоре артисты попали в базу сайта "Миротворец", поскольку поддержали идею провести между Россией и Украиной телемост в 2019 году. Для украинцев он должен был транслироваться на канале NewsOne, который принадлежал куму Владимира Путина Виктору Медведчуку. Создание телемоста могло привести к легализации российского пропагандистского контента через украинские медиа.

Также отметим, что Данилец и Моисеенко незаконно посещали Крым с 2014 года.

Обсудили с юмористами и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По мнению знаменитостей, на их бывшего коллегу "подействовали какие-то силы, которые изменили его мысли".

"Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал нелюбимых политиков. Когда это все случилось, было больно. Не только для нас, как для артистов, а для всего народа", – прокомментировали звезды президентство Зеленского.

Кроме того, артисты рассказали на российском ТВ, что сейчас украинцы якобы хотят перемирия с Россией.

Коротко о дуэте:

"Кролики" – украинский комический дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца (61 год) и Владимира Моисеенко (58 лет). Работают на русском и украинском языках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

В 2020 году в Броварах и Фастове должен был состояться сольный концерт "Кроликов". Его отменили, чтобы избежать конфликта в обществе.