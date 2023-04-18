'Кролики' Данилец и Моисеенко собрались с концертами в США и Канаду, но их тур сорвали

Известные украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко из дуэта "Кролики", которые с 2014 года поддерживают агрессию Кремля, находятся в базе "Миротворец" и активно выступают в РФ, собрались с гастролями в США и Канаду. Вот только видеть предателей за границей никто не желает. Украинские диаспоры в этих странах сумели сорвать восемь из девяти концертов коллаборантов.

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Об этом на личной странице в Facebook сообщил один из активистов, бизнесмен Даниил Тонкопий. Он рассказал, как именно украинцам удалось добиться справедливости и отменить выступления пророссийских юмористов.

Концерты "Кроликов" должны были состояться в Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Денвере, Сиэтле, Сан-Диего, Лос-Анжелесе и Ванкувере.

"Мех у кроликов на 100% из ваты. А мы прекрасно знаем, что надо делать с такими артистами. Отменять. Ноль толерантности к фашистам и к тем, кто поддерживает фашизм. Что мы сделали: связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрии. Подготовили все инструменты отмены. В итоге отменили 8 из 9 концертов", – поделился Тонкопий.

Сейчас на сайте организатора остался лишь один концерт – в Нью-Йорке. Впрочем, над его отменой украинцы уже тоже активно работают и уверены, что у них все получится.

"Если нет, то будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что кроликам будет не до смеха. Вот так работает культура отмены", – прокомментировал предприниматель.

Напомним: Данилец и Моисеенко незаконно посещали Крым с 2014 года. Они активно продвигали в массы пропагандистский нарратив о "братских народах", а родную Украину обвиняли в том, что она хочет быть независимой от России. Артисты участвовали в концерте к юбилею комсомола в 2018 году и других пропагандистских мероприятиях. В 2019 году поддержали идею провести между Россией и Украиной телемост. Для украинцев он должен был транслироваться на канале NewsOne, который принадлежал куму Владимира Путина Виктору Медведчуку. Организация телемоста могла привести к легализации российского пропагандистского контента через украинские медиа. Из-за этого "Кролики" попали в базу сайта "Миротворец",

Как писал OBOZREVATEL, за несколько дней до полномасштабного вторжения "Кролики" засветились в пропагандистской программе. Там они пожаловалась на травлю в Украине. Кроме того, звезды высказали свое разочарование президентом Владимиром Зеленским.

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