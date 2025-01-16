На Нацотборе Молдовы разгорелся скандал с 'украинским следом', за которым стоит Россия

Не обошелся без скандалов Национальный отбор на Евровидение 2025 года в Молдове. На просторах интернета появилась информация, что якобы коллектив Eblansh Band, который подал заявку на участие с песней Moldova Mea Dragă, создал композицию с помощью искусственного интеллекта. Более того, один из российских блогеров начал распространять информацию, что к этому причастны украинские пранкеры.

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Однако, как отметила глава молдавской делегации на песенном конкурсе Даниэла Круду в комментарии изданию NewsMaker, ни один из треков еще не проверялся на использование искусственного интеллекта. Не была официально подтверждена и информация об "украинском следе" в скандале.

14 января на официальном сайте Евровидения появился лонглист Нацотбора Молдовы. В перечне претендентов на возможность представить страну на международной арене действительно фигурировала группа Eblansh Band. Для песенного конкурса коллектив создал композицию Moldova Mea Dragă, которая была обнародована на их YouTube-канале.

Интересно, что на главном фото в социальной сети артистов изображен сине-желтый флаг. Под опубликованным роликом появилось немало комментариев, где пользователи сети указывали на вероятное использование в песне искусственного интеллекта, а иногда появлялись упоминания и об Украине.

"Я слышал, что София Ротару лично порекомендовала вам подать заявку, это правда?"

"Они даже заставили ИИ прокомментировать это видео".

"12 баллов от Украины".

"Это вообще вы написали, или искусственный интеллект?"

Однако пока подтвердить использование ИИ при создании композиции невозможно. По словам Даниэлы Круду, проверка треков происходит на этапе живых прослушиваний, которые начнутся 18 января.

"Песни не проверяли на использование ChatGPT или на то, были ли они написаны исключительно на румынском или английском языке. Жюри займется этим на этапе живых прослушиваний. Комитет проверял только досье и те заявки, которые были полностью заполнены и содержали все необходимые документы. Они получили доступ к следующему этапу – живым прослушиваниям. Анализ песен, включая оценку их качества, исполнения и других параметров, проведет профессиональное жюри", – отметила глава молдавской делегации на Евровидении.

Даниэла Круду добавила, что в наше время слухи распространяются очень быстро, так что не стоит доверять непроверенной информации о потенциальных участниках Нацотбора. По ее словам, выводы можно делать после объявления результатов проверки профессионалов.

Однако проанализировать трек Moldova Mea Dragă на наличие использования искусственного интеллекта так и не удастся. Дело в том, что Eblansh Band сняли свою кандидатуру с песенного конкурса. Свое решение они объяснили тем, что у одного из участников их группы возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"К сожалению, мы вынуждены отозвать нашу заявку. Сейчас один из членов нашей команды находится в больнице в Румынии, что делает невозможным наше участие в субботнем прослушивании. Мы хотели бы извиниться перед жюри за эту непредсказуемую ситуацию. От всего сердца благодарим вас за эту невероятную возможность – для нас это была большая честь!", – отметили исполнители.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участники Евровидения 2025 года из Черногории отказались от участия на фоне скандала с нарушением правил.

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