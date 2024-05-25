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На концерте Тины Кароль во время воздушной тревоги передали послание Путину. Видео

Катерина Малай
Люди
1 минута
294
На концерте Тины Кароль во время воздушной тревоги передали послание Путину. Видео

В сети всплыло видео, как на концерте украинской певицы Тины Кароль объявили воздушную тревогу, а в ответ в зале передали послание российскому диктатору Владимиру Путину. Артистка горячо поддержала реакцию поклонников.

Исполнительница в концертном блестящем платье не растерялась из-за опасности, а морально поддержала зрителей. Выступление были вынуждены прервать до окончания воздушной тревоги. Это можно услышать на видео.

Объявление об опасности прервало выступление артистки, когда она спела уже половину репертуара.

"Путин х*йло", – крикнула зрительница, а Тина Кароль с энтузиазмом ответила: "Да!" и сорвала аплодисменты в зале.

Несмотря на ракетную опасность звезда заверила, что будет ждать слушателей и исполнит каждую из 25 запланированных песен. После этого певица и ее фанаты разошлись до отбоя угрозы.

К слову, Тина Кароль вычеркнула из концертной программы русскоязычные хиты. Некоторые из них она разрешила перевести, а другие просто не поет перед публикой.

На концерте Тины Кароль во время воздушной тревоги передали послание Путину. Видео

Российские оккупанты не впервые прерывают концерты певицы. Однажды она со сцены послала россиян в ж*пу из-за воздушных тревог.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль послала на три буквы пользователей сети, которые в ее прямом эфире слали эмоджи с российскими флагами. Видео с необычной для исполнительницы лексикой быстро распространилось.

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