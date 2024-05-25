На концерте Тины Кароль во время воздушной тревоги передали послание Путину. Видео

В сети всплыло видео, как на концерте украинской певицы Тины Кароль объявили воздушную тревогу, а в ответ в зале передали послание российскому диктатору Владимиру Путину. Артистка горячо поддержала реакцию поклонников.

Исполнительница в концертном блестящем платье не растерялась из-за опасности, а морально поддержала зрителей. Выступление были вынуждены прервать до окончания воздушной тревоги. Это можно услышать на видео.

Объявление об опасности прервало выступление артистки, когда она спела уже половину репертуара.

"Путин х*йло", – крикнула зрительница, а Тина Кароль с энтузиазмом ответила: "Да!" и сорвала аплодисменты в зале.

Несмотря на ракетную опасность звезда заверила, что будет ждать слушателей и исполнит каждую из 25 запланированных песен. После этого певица и ее фанаты разошлись до отбоя угрозы.

К слову, Тина Кароль вычеркнула из концертной программы русскоязычные хиты. Некоторые из них она разрешила перевести, а другие просто не поет перед публикой.

Российские оккупанты не впервые прерывают концерты певицы. Однажды она со сцены послала россиян в ж*пу из-за воздушных тревог.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль послала на три буквы пользователей сети, которые в ее прямом эфире слали эмоджи с российскими флагами. Видео с необычной для исполнительницы лексикой быстро распространилось.

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