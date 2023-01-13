Украинская певица Тина Кароль резко послала на три буквы пользователей сети, которые в ее прямом эфире присылали эмоджи с российскими флагами. Видео с нетипичной для исполнительницы лексикой быстро распространилось и получило множество одобрительных комментариев от украинцев.

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Фан-аккаунт звезды записал ее прямой эфир, в котором она показывала реабилитацию раненого солдата ВСУ. Фрагмент длинной трансляции опубликовали в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В оригинальном посте не видно лица певицы, но хорошо слышен ее голос. Тина Кароль демонстрировала раненого героя и читала комментарии, когда фоловеры из РФ начали слать ей эмоджи с флагом страны-террориста.

Звезда не выдержала такой наглости и обратилась к ним: "Все, кто пишет флаги эти российские, – идите нах*й", – резко сказала украинка.

Фрагмент эфира стал насколько популярен, что другие пользователи начали монтировать эпические видео под оригинальный звук, которые также быстро распространились в соцсети. Посты с комментарием певицы за несколько дней собрали уже более трех миллионов просмотров.

В комментариях украинцы отметили, что знаменитость все правильно сказала, и не осудили ее за грубое выражение.

"Тиночка разошлась", "База, грунт, основа", "Сказала, как отрезала", "Я люблю эту женщину", "Тина говорит на языке фактов", "Кратко и понятно", "Согласна с вами на 100%", " Я люблю тебя еще больше", – говорится в некоторых сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ранее Тина Кароль послала российскую пропагандистку Ксению Собчак за ее вброс о "бандеровцах и нацистах".

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