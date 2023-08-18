Тина Кароль послала россиян в ж*пу со сцены из-за воздушных тревог. Видео

Украинская певица Тина Кароль со сцены послала россиян в ж*пу из-за воздушных тревог. Во время концерта артистка вынуждена была прерывать выступление из-за полетов авиации оккупантов и масштабной воздушной тревоги.

Видео дня

Кстати, артистка также удивила поклонников необычным "концертным костюмом" – она пела босиком. Видео появились в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Да пусть идут они в ж*пу. Сегодня будет полноценный концерт и все равно что. Понятно? Спасибо всем вам, вы необыкновенные", – сказала Тина Кароль.

Ее слова встретили безумными аплодисментами и радостными криками. Поддержали звезду и пользователи сети, попавшие на видео с концерта.

"А действительно, пусть идут в ж*пу", "Лучшая. Слава Украине", "Еще одна базированная фраза от Тины в арсенале", – написали украинцы.

После воздушных тревог артистка вышла на сцену в широких джинсах, топе и босиком. Она призналась, что попросила эту одежду у кого-то за сценой, чем рассмешила поклонников.

К слову, это не в первый раз Кароль резко высказывается в сторону россиян. Ранее она послала на три буквы пользователей сети, которые в ее прямом эфире слали эмоджи с российскими флагами. Видео с необычной для исполнительницы лексикой быстро распространилось и получило множество одобрительных комментариев от украинцев.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Тина Кароль послала российскую пропагандистку Ксению Собчак за ее вброс о "бандеровцах и нацистах".

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