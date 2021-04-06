На конкурсе "Миссис Шри-Ланка" с победительницы сорвали корону. Видео

На Шри-Ланке на конкурсе красоты титул получила Пушпика Де Силва, но победительница 2019 года Каролин Джурие сорвала с нее корону в прямом эфире.

Как пишет издание BBC, девушка заявила, что Де Силва не может быть победительницей, поскольку находится в разводе. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Colombo Gazette (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, прямо на сцене во время церемонии награждения Джурие сняла корону с Де Силва и передала одной из вице-миссис. Победительница в слезах ушла за кулисы.

Кроме того, после инцидента девушка заявила, что ей пришлось ехать в больницу, так как она получила травмы. В результате она намерена подать иск в суд, а Джурие уже была допрошена полицией.

Момент, когда с победительницы сорвали корону Скриншот

Позже организаторы конкурса рассказали, что Пушпике Де Силва вернули корону и перед ней извинились. Отмечается, что участвовать в мероприятии могут только замужние женщины, а победительница рассталась с мужем, но официально не развелась с ним.

Напомним, ранее в непризнанной "Донецкой Народной Республики" ("ДНР") состоялся конкурс "Краса Донбасса-2021", победительницей которого стала 20-летняя горловчанка Элина Губушкина, а второе место заняла 17-летняя Диана Алексашкина. В сети бурно обсудили мероприятие и высмеяли его.

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