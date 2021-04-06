На конкурсі "Місіс Шрі-Ланка" з переможниці зірвали корону. Відео

На Шрі-Ланці на конкурсі краси титул отримала Пушпіка Де Сілва, але переможниця 2019 року Каролін Джуріє зірвала з неї корону у прямому ефірі.

Як пише видання BBC, дівчина заявила, що Де Сілва не може бути переможницею, оскільки розлучається. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Colombo Gazette (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, прямо на сцені під час церемонії нагородження Джуріє зняла корону з Де Сілва і передала одній із віцемісіс. Переможниця у сльозах пішла за куліси.

Крім того, після інциденту дівчина заявила, що їй довелося їхати в лікарню, оскільки вона отримала травми. У підсумку вона має намір подати позов до суду, а Джуріє вже було допитано поліцією.

Момент, коли з переможниці зірвали корону Скриншот

Пізніше організатори конкурсу розповіли, що Пушпікі Де Сілва повернули корону і перепросили. Зазначається, що брати участь у заході можуть тільки заміжні жінки, а переможниця розійшлася з чоловіком, але офіційно не розлучилася з ним.

Нагадаємо, раніше у невизнаній "Донецькій Народній Республіці" ("ДНР") відбувся конкурс "Краса Донбасу-2021", переможницею якого стала 20-річна горлівчанка Еліна Губушкіна, а друге місце посіла 17-річна Діана Алексашкіна. У мережі бурхливо обговорили захід і висміяли його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниці "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизаветі Ястремській, яка повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020" 16 травня в Маямі, з другої спроби дали американську візу.