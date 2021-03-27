На "Холостяку" состоялся грандиозный бал: пришли бывшие герои шоу
В пятницу, 26 марта, в четвертом выпуске реалити "Холостяк 11" на телеканале СТБ состоялся костюмированный бал в духе эпохи Возрождения. Участницы на протяжении всей недели готовились к торжественному мероприятию и изучали основные правила поведения.
К концу недели состоялся запланированный бал, на который девушки пришли подготовленными и преображенными. Их также ожидал сюрприз – главный герой Михаил Заливако пригласил составить им компанию экс-холостяков: Никиту Добрынина, Макса Михайлюка, а также финалиста проекта "Холостячка" Алексея Тригубенко (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Заливако попросил товарищей активно общаться с участницами, чтобы позже обсудить каждую из них и выслушать советы. Им приглянулась Джессика, которая, как выяснилось, вкусно готовит и умеет поддержать беседу.
А вот Аня на балу флиртовала с гостями-мужчинами, поэтому на церемонии роз "холостяк" попрощался с ней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
порноактриса Адель из "Холостяка 11" назвала залог крепких отношений. Она призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность.
Мишина поделилась впечатлениями от "Холостяк 11" и высказалась об участницах проекта. Она призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности. Также артистку возмутил и тот момент, что между участницами существует "неприкрытое, грубое хамство".