На "Холостяку" состоялся грандиозный бал: пришли бывшие герои шоу

В пятницу, 26 марта, в четвертом выпуске реалити "Холостяк 11" на телеканале СТБ состоялся костюмированный бал в духе эпохи Возрождения. Участницы на протяжении всей недели готовились к торжественному мероприятию и изучали основные правила поведения.

К концу недели состоялся запланированный бал, на который девушки пришли подготовленными и преображенными. Их также ожидал сюрприз – главный герой Михаил Заливако пригласил составить им компанию экс-холостяков: Никиту Добрынина, Макса Михайлюка, а также финалиста проекта "Холостячка" Алексея Тригубенко (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Заливако попросил товарищей активно общаться с участницами, чтобы позже обсудить каждую из них и выслушать советы. Им приглянулась Джессика, которая, как выяснилось, вкусно готовит и умеет поддержать беседу.

А вот Аня на балу флиртовала с гостями-мужчинами, поэтому на церемонии роз "холостяк" попрощался с ней.

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