На "Холостяку" відбувся грандіозний бал: прийшли колишні герої шоу
У п'ятницю, 26 березня, в четвертому випуску реаліті "Холостяк 11" на телеканалі СТБ відбувся костюмований бал в дусі епохи Відродження. Учасниці протягом усього тижня готувалися до урочистого заходу і вивчали основні правила поведінки.
В кінці тижня відбувся запланований бал, на який дівчата прийшли підготовленими й перевтіленими. На них також очікував сюрприз – головний герой Михайло Заливако запросив скласти їм компанію ексхолостяків: Микиту Добриніна, Макса Михайлюка, а також фіналісти проєкту "Холостячка" Олексія Тригубенка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Заливако попросив товаришів активно спілкуватися з учасницями, щоб пізніше обговорити кожну з них і вислухати поради. Їм сподобалася Джессіка, яка, як з'ясувалося, смачно готує і вміє підтримати бесіду.
А ось Аня на балу фліртувала з гостями-чоловіками, тому на церемонії троянд "холостяк" попрощався з нею.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
порноакторка Адель із "Холостяка 11" назвала запоруку міцних стосунків. Вона зізналася, що для неї запорука щасливих стосунків – відкритість і чесність.
Мішина поділилася враженнями від "Холостяк 11" і висловилася про учасниць проєкту. Вона зізналася, що деякі дівчата поводяться нешанобливо до себе, без цінності. Також артистку обурив і той момент, що між учасницями існує "неприкрите, грубе хамство.