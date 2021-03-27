На "Холостяку" відбувся грандіозний бал: прийшли колишні герої шоу

У п'ятницю, 26 березня, в четвертому випуску реаліті "Холостяк 11" на телеканалі СТБ відбувся костюмований бал в дусі епохи Відродження. Учасниці протягом усього тижня готувалися до урочистого заходу і вивчали основні правила поведінки.

В кінці тижня відбувся запланований бал, на який дівчата прийшли підготовленими й перевтіленими. На них також очікував сюрприз – головний герой Михайло Заливако запросив скласти їм компанію ексхолостяків: Микиту Добриніна, Макса Михайлюка, а також фіналісти проєкту "Холостячка" Олексія Тригубенка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Заливако попросив товаришів активно спілкуватися з учасницями, щоб пізніше обговорити кожну з них і вислухати поради. Їм сподобалася Джессіка, яка, як з'ясувалося, смачно готує і вміє підтримати бесіду.

А ось Аня на балу фліртувала з гостями-чоловіками, тому на церемонії троянд "холостяк" попрощався з нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL: