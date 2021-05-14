На шоу 'Холостяк 11' внезапно вернулась экс-участница. Фото

В пятницу, 14 мая, на телеканале СТБ показали одиннадцатый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". На шоу неожиданно вернулась экс-участница Юлия (Зайка) – она продолжит бороться за сердце главного героя Михаила Заливако.

Сначала девушка отправила Заливако записку и предложила встретиться – мужчина согласился. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Юлия впервые искренне призналась в чувствах Михаилу, и он решил дать шанс девушке. Так, "холостяк" познакомил ее со своей мамой, а взамен на это она пригласила мужчину в гости к своей маме.

В результате Заливако принял решение вернуть Юлию на реалити и вручил ей розу.

"Я много думал и решил ее выслушать. Я вроде бы не видел Юлю две недели, но кажется, будто прошел год. Я, правда, соскучился. Присутствовало волнение внутри, было очень сложно", – отметил "холостяк".

Юлия заявила, что наконец смогла доказать Заливако, что он ей важен. Кроме того, девушка не думала, что она будет снова целоваться с Михаилом после своего возвращения.

"Мне теперь будет тоже легче жить, если я буду вовремя выражать то, что чувствую. У нас не какая-то ванильно-приторная история. Это реальная жизнь", – добавила участница шоу.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел десятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Джессикой Чеги.

Также известно, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Юлией (Зайкой).

Как сообщал OBOZREVATEL, участница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Дарья Ставнича заявила, что ее вырезали из программы "Як вийти заміж" на СТБ. По словам девушки, это связано с тем, что другим участникам не удалось спровоцировать ее на эмоциональное поведение.