На чем летают звезды: топ-7 шикарных частных самолетов Джоли, Дженнер и других. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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На чем летают звезды: топ-7 шикарных частных самолетов Джоли, Дженнер и других. Фото

Большую часть своей жизни знаменитости проводят в полетах на съемки, гастроли и на отдых. Вот только они предпочитают летать самостоятельно, в комфортных условиях и исключительно на частных самолетах.

Так, у многих голливудских звезд есть собственные воздушные судна, а некоторые из них еще и сами ими успешно пилотируют. OBOZREVATEL узнал, кто из селебрити имеет ангар с частными самолетами.

1. Джон Траволта

Джон Траволта сделал свое увлечение полетами визитной карточкой – актер много фотографируется на фоне своего авиапарка, самостоятельно летает на премьеры и презентации и даже регулярно пополняет ангар новыми самолетами. Свое имение голливудский красавчик превратил в настоящий аэропорт, где стоит даже личный Boeing-707-138B. Траволта является также большим поклонником и частных самолетов. В 2011 году он стал послом Bombardier и приобрел себе бизнес-джет этой компании – Challenger 601. Также известно, что у Джона есть небольшой шестиместный бизнес-джет Eclipse 500 и построенный в Югославии Соко-Галеб Г-2 – реактивный тренажер и легкий штурмовик с заметной "J" на хвосте.

Джон Траволта имеет самый большой ангар самолетов в Голливуде

2. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли с начала 2000-х является обладательницей одного из самых быстрых одномоторных самолетов Cirrus SR22. Стимулом научиться пилотировать для Джоли стали слова сына Мэддокса, который однажды назвал маму Суперменом. Человек из стали обязан уметь летать, и Анджелина в 2005 году получила лицензию пилота, в том числе и для того, чтобы катать на самолете детей.

Анджелина Джоли научилась управлять самолетом ради сына Мэддокса

3. Харрисон Форд

78-летний Харрисон Форд не ограничился одним самолетом – у него их целых шесть и один вертолет – Aviat A-1B Husky, DHC-2 Beaver, Cessna 680, Beechcraft B36TC Bonanza, Cessna 208B Grand Caravan, 929-vintage WacoTaperwing, и вертолет Bell 407. Каждое воздушное судно Форда оценивается в не менее 18 миллионов.

Харрисон Форд владеет шестью самолетами и одним вертолетом

4. Кайли Дженнер

Самая молодая миллиардерша в мире приобрела роскошный лайнер с розовым салоном за 72,8 миллиона долларов. Такой покупкой модель порадовала себя на свой же день рождения в августе 2020 года. Внутри самолета есть ванные комнаты, зоны отдыха и большая комната для хранения багажа.

Кайли Дженнер пока обзавелась только одним именным частным самолетом

5. Том Круз

Том Круз летает на собственном самолете Gulfstream IV стоимостью 36 миллионов долларов. Внутри салона могут поместиться 19 пассажиров. У звезды Голливуда тоже есть лицензия пилота, и актер часто пилотирует сам во время полетов на кинофестивали и премьеры фильмов или выполняет трюки по пилотажу, как это было в фильме "Миссия невыполнима".

Том Круз летает на собственном самолете Gulfstream IV

6. Опра Уинфри

Одна из самых богатых женщин Америки, телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри владеет воздушным судном Global Express XRS Jet на 10 пассажиров стоимостью 42 миллиона долларов. На обслуживание самолета Опра ежегодно тратит $1,5 млн.

Опра Уинфри приобрела самолет Global Express XRS Jet за 42 миллиона долларов

7. Морган Фримен

У Моргана Фримана кроме лицензии пилота в ангаре стоит четыре самолета: Cessna Citation 501, две модели Cessna 414 и Emivest SJ30. Актер влюбился в небо еще когда служил в армии и даже не задумывался об игре в кино. Тогда он занимался обслуживанием самолетов на авиабазе. Спустя много лет Фриман смог получить лицензию пилота – ему было уже 65 лет. С тех пор актер успешно пилотирует сам.

Морган Фриман получил лицензию пилота только в 65 лет

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