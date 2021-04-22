На чем летают звезды: топ-7 шикарных частных самолетов Джоли, Дженнер и других. Фото

Большую часть своей жизни знаменитости проводят в полетах на съемки, гастроли и на отдых. Вот только они предпочитают летать самостоятельно, в комфортных условиях и исключительно на частных самолетах.

Так, у многих голливудских звезд есть собственные воздушные судна, а некоторые из них еще и сами ими успешно пилотируют. OBOZREVATEL узнал, кто из селебрити имеет ангар с частными самолетами.

1. Джон Траволта

Джон Траволта сделал свое увлечение полетами визитной карточкой – актер много фотографируется на фоне своего авиапарка, самостоятельно летает на премьеры и презентации и даже регулярно пополняет ангар новыми самолетами. Свое имение голливудский красавчик превратил в настоящий аэропорт, где стоит даже личный Boeing-707-138B. Траволта является также большим поклонником и частных самолетов. В 2011 году он стал послом Bombardier и приобрел себе бизнес-джет этой компании – Challenger 601. Также известно, что у Джона есть небольшой шестиместный бизнес-джет Eclipse 500 и построенный в Югославии Соко-Галеб Г-2 – реактивный тренажер и легкий штурмовик с заметной "J" на хвосте.

2. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли с начала 2000-х является обладательницей одного из самых быстрых одномоторных самолетов Cirrus SR22. Стимулом научиться пилотировать для Джоли стали слова сына Мэддокса, который однажды назвал маму Суперменом. Человек из стали обязан уметь летать, и Анджелина в 2005 году получила лицензию пилота, в том числе и для того, чтобы катать на самолете детей.

3. Харрисон Форд

78-летний Харрисон Форд не ограничился одним самолетом – у него их целых шесть и один вертолет – Aviat A-1B Husky, DHC-2 Beaver, Cessna 680, Beechcraft B36TC Bonanza, Cessna 208B Grand Caravan, 929-vintage WacoTaperwing, и вертолет Bell 407. Каждое воздушное судно Форда оценивается в не менее 18 миллионов.

4. Кайли Дженнер

Самая молодая миллиардерша в мире приобрела роскошный лайнер с розовым салоном за 72,8 миллиона долларов. Такой покупкой модель порадовала себя на свой же день рождения в августе 2020 года. Внутри самолета есть ванные комнаты, зоны отдыха и большая комната для хранения багажа.

5. Том Круз

Том Круз летает на собственном самолете Gulfstream IV стоимостью 36 миллионов долларов. Внутри салона могут поместиться 19 пассажиров. У звезды Голливуда тоже есть лицензия пилота, и актер часто пилотирует сам во время полетов на кинофестивали и премьеры фильмов или выполняет трюки по пилотажу, как это было в фильме "Миссия невыполнима".

6. Опра Уинфри

Одна из самых богатых женщин Америки, телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри владеет воздушным судном Global Express XRS Jet на 10 пассажиров стоимостью 42 миллиона долларов. На обслуживание самолета Опра ежегодно тратит $1,5 млн.

7. Морган Фримен

У Моргана Фримана кроме лицензии пилота в ангаре стоит четыре самолета: Cessna Citation 501, две модели Cessna 414 и Emivest SJ30. Актер влюбился в небо еще когда служил в армии и даже не задумывался об игре в кино. Тогда он занимался обслуживанием самолетов на авиабазе. Спустя много лет Фриман смог получить лицензию пилота – ему было уже 65 лет. С тех пор актер успешно пилотирует сам.

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