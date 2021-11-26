На чем ездят Дорн, Онофрийчук и солистка KAZKA Зарицкая: самые роскошные автомобили украинских звезд

Анна Яковлева
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На чем ездят Дорн, Онофрийчук и солистка KAZKA Зарицкая: самые роскошные автомобили украинских звезд

Звезды украинские шоу-бизнеса предпочитают передвигаться по городу не только в комфортных, но и в большинстве случаев в элитных автомобилях. К примеру, поп-исполнитель Иван Дорн ездит на BMW, телеведущая Иванна Онофрийчук на Audi, а солистка группы KAZKA Александра Зарицкая на Jeep.

А вот шоумен Дмитрий Коляденко передвигается на автомобиле Hyundai, который слегка уступает вышеперечисленным классам машин. Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Популярный украинский певец Иван Дорн предпочитает передвигаться на BMW Х5, стоимость которого в салонах составляет 2, 5 млн гривен. Его мощность – 400 лошадиных сил. В нем встроен ассистент, который может вместо водителя сам запарковаться, и держать дистанцию на дороге.

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Машина Ивана Дорна.

Телеведущая Иванна Онофрийчук передвигается на новеньком внедорожнике Audi SQ8. Его стоимость оценивается в 3 млн гривен. Журналисты заметили, что за рулем была не сама Иванна, а ее супруг по имени Алмаз, с которым они недавно сыграли свадьбу. Мощность авто – 507 лошадиных сил.

Машина Иванны Онофрийчук.

Свой автомобиль засветила и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Певица разъезжает по Киеву на американском Jeep, приобрести который будет стоить 1,5 млн гривен, однако многие заказывают его прямо из США, что гораздо дешевле.

Машина Александры Зарицкой.

Шоумен и бывший супруг певицы Ирины Билык Дмитрий Коляденко больше 12 лет катается на машине марки Hyundai, за которую на вторичном рынке просят 130 тысяч гривен, что несколько уступает в цене вышеперечисленным автомобилям. Старенький, но яркий двухместный автомобиль часто путают с итальянской маркой Ferrari.

Машина Дмитрия Коляденко.

Коротко о знаменитостях:

  • Иван Дорн – 33-летний украинский певец родом из Челябинска. Является музыкантом, автором песен, ди-джеем и актером. Участвовал в группе "Пара нормальных". Женат на девушке по имени Анастасия Новикова, вместе с которой воспитывают сына и дочь.

  • Иванна Онофрийчук – 35-летняя украинская телеведущая и актриса родом из Винницкой области. С 2007 года начала карьеру модели. В 2010 году получила титул "Вице Мисс Княгиня Украины", а в 2013 году "Мисс Принцесса Украины". В 2021 году вышла замуж за казахского миллионера по имени Алмаз.

  • Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица родом из Харькова. Является солисткой группы "KAZKA", участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Принимала участие в телешоу "Танці з зірками" на 1+1.

  • Дмитрий Коляденко – 50-летний украинский хореограф родом из Мурманской области. Является танцовщиком, шоуменом, телеведущим и певецом. Был женат на украинской примадонне Ирине Билык. Есть сын Филипп, которрый занимается профессиональным футболом, выступает в группе "Kadnay".

Ранее Обозреватель писал о том, на каких автомобилях ездит Ирина Билык, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. А также, какие машины у Потапа, Олега Винника и Насти Каменских.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль, Юрий Горбунов, MONATIK, Джамала и другие звезды предпочитают автомобили элитных марок.

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