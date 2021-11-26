На чем ездят Дорн, Онофрийчук и солистка KAZKA Зарицкая: самые роскошные автомобили украинских звезд

Звезды украинские шоу-бизнеса предпочитают передвигаться по городу не только в комфортных, но и в большинстве случаев в элитных автомобилях. К примеру, поп-исполнитель Иван Дорн ездит на BMW, телеведущая Иванна Онофрийчук на Audi, а солистка группы KAZKA Александра Зарицкая на Jeep.

А вот шоумен Дмитрий Коляденко передвигается на автомобиле Hyundai, который слегка уступает вышеперечисленным классам машин. Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Популярный украинский певец Иван Дорн предпочитает передвигаться на BMW Х5, стоимость которого в салонах составляет 2, 5 млн гривен. Его мощность – 400 лошадиных сил. В нем встроен ассистент, который может вместо водителя сам запарковаться, и держать дистанцию на дороге.

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Телеведущая Иванна Онофрийчук передвигается на новеньком внедорожнике Audi SQ8. Его стоимость оценивается в 3 млн гривен. Журналисты заметили, что за рулем была не сама Иванна, а ее супруг по имени Алмаз, с которым они недавно сыграли свадьбу. Мощность авто – 507 лошадиных сил.

Свой автомобиль засветила и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Певица разъезжает по Киеву на американском Jeep, приобрести который будет стоить 1,5 млн гривен, однако многие заказывают его прямо из США, что гораздо дешевле.

Шоумен и бывший супруг певицы Ирины Билык Дмитрий Коляденко больше 12 лет катается на машине марки Hyundai, за которую на вторичном рынке просят 130 тысяч гривен, что несколько уступает в цене вышеперечисленным автомобилям. Старенький, но яркий двухместный автомобиль часто путают с итальянской маркой Ferrari.

Коротко о знаменитостях:

Иван Дорн – 33-летний украинский певец родом из Челябинска. Является музыкантом, автором песен, ди-джеем и актером. Участвовал в группе "Пара нормальных". Женат на девушке по имени Анастасия Новикова, вместе с которой воспитывают сына и дочь.

Иванна Онофрийчук – 35-летняя украинская телеведущая и актриса родом из Винницкой области. С 2007 года начала карьеру модели. В 2010 году получила титул "Вице Мисс Княгиня Украины", а в 2013 году "Мисс Принцесса Украины". В 2021 году вышла замуж за казахского миллионера по имени Алмаз.

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица родом из Харькова. Является солисткой группы "KAZKA", участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Принимала участие в телешоу "Танці з зірками" на 1+1.

Дмитрий Коляденко – 50-летний украинский хореограф родом из Мурманской области. Является танцовщиком, шоуменом, телеведущим и певецом. Был женат на украинской примадонне Ирине Билык. Есть сын Филипп, которрый занимается профессиональным футболом, выступает в группе "Kadnay".

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