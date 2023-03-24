На чаше весов была их жизнь: пять знаменитостей, которые умерли от анорексии в погоне идеальной фигурой. Фото

Стройное тело – цель многих женщин во всем мире, однако в куда более серьезные рамки себя загоняют звездные красавицы. В погоне за "идеальным" телом некоторые из них теряют здоровье, а иногда анорексия может стать причиной смерти.

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С этой проблемой борются психологи, а в мире все чаще критикуют бренды, журналы, фильмы и рекламные компании за пропаганду нездоровой худощавости. Однако некоторые знаменитости не смогли принять свою фигуру и это привело к роковым последствиям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Никки Грэм

Звезда многих американских реалити и телешоу Никки Грэм скончалась в 2021 году в возрасте 38 лет. Она боролась с расстройством пищевого поведения с юных лет, написала несколько книг на эту тему, но все же попала в больницу. Оттуда, как впоследствии выяснилось, его выписали слишком рано. Уже на следующий день Грэм нашли мертвой, а причиной стали осложнения, которые вызывала анорексия.

Хавьера Муньос

Шведская певица Хавьера Муньос умерла в 2018 году, когда ей было 40. Звезда занималась не только музыкальной деятельностью, но и танцами, но своим телом была недовольна. Целых 10 лет исполнительница боролась с нервной анорексией, однако безуспешно. Смерть наступила в ее квартире.

Изабель Каро

В 2010 году мир всколыхнула трагическая новость – в больнице скончалась французская модель Изабель Каро, которой в тот момент было всего 30 лет. Манекенщица была лицом компании "Нет анорексии" и шокировала поклонников своим телом. При росте 165 см ее вес составит 25 кг. На момент смерти Каро весила 30 кг.

Элиана Рамос

13 февраля 2007-го тело модели Элианы Рамос обнаружили в доме ее дедушки и бабушки в Уругвае. На момент смерти Элиане было всего 18 лет. Предварительный осмотр тела показал, что причиной стал сердечный приступ из-за слабости организма. Она недоедала и страдала из-за анорексии.

Хила Эльмалиах

В том же году скончалась израильская звезда Хила Эльмалиах. Смерть наступила в ее 34-й день рождения, когда она весила всего 27 кг. Несколько раз модель госпитализировали, однако помочь не смогли.

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