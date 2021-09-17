На бесплатный концерт 'Океана Эльзы' во Львове пустят только вакцинированных

Во Львове 18 сентября по инициативе Святослава Вакарчука пройдет бесплатный концерт. Его приурочили к юбилею Львовского университета имени Ивана Франко. Попасть на него смогут только те, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о первой дозе или отрицательный ПЦР-тест.

Соответствующий пост с информацией опубликовали на официальной странице коллектива в Facebook. Отмечается, что все желающие смогут сделать прививки перед концертом – в мобильных точках для вакцинации.

"Проход на концерт будет разрешен как вакцинированным ранее, так и тем, кто пройдет вакцинацию прямо на месте перед концертом", – отмечается в посте.

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Дети и подростки до 18 лет могут попасть на концерт "Океана Эльзы" без тестов и вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинская группа "Океан Эльзы" выступала в финале грандиозного концерта на НСК "Олимпийский" в Киеве по случаю 30-летия Независимости Украины.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Святослав Вакарчук похвастался перед поклонниками своей фигурой, засветив голый торс.