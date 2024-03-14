На российского блогера-миллионника завели уже третье уголовное дело из-за поддержки Украины: Александру Шпаку грозит до 5 лет тюрьмы

На популярного российского блогера и шоумена Александра Шпака, за которым следят миллионы подписчиков, завели новое уголовное дело в России. Его обвиняют в "дискредитации армии РФ".

Звезду осуждают из-за поддержки Украины, финансирования ВСУ и правдивых постов о кремлевском режиме. Он уже отреагировал на новость, заявив, что это третье его уголовное дело.

"Дело на Шпака возбудили 12 марта в следственном управлении ЦАО Москвы. 15 августа прошлого года Шпак уже привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации, а повторное возбуждение влечет уголовное дело. По версии следствия, посты Шпак оставил у себя в Telegram-канале", – написали росСМИ.

По данным пропагандистов, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Примечательно, что ранее блогера объявили в розыск, однако он уже давно эмигрировал из России и планирует избавиться от гражданства страны-террористки.

"Вот и новое уголовное дело, которое завели против меня в рашистской п*дорации... Судя по всему, их уже три. Почему они о третьем не сообщили, не знаю. Третье дело по экстремизму и терроризму по причине моей поддержки Украины и того, что я спонсирую ВСУ. Согласно моим данным, это дело было открыто сразу после того, как я об этом заявил", – сказал Шпак в Instagram.

Напомним, блогер в декабре прошлого года обратился к многомиллионной аудитории со словами, что он сожалеет о своем длительном молчании и бездействии до 24 февраля 2022 года. Он признался, что не собирается возвращаться в Россию, часто публикует видео на фоне украинского флага и рассказывает подписчикам правду о войне. Сейчас, похоже, россиянин находится в Черногории.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году писатель Дмитрий Глуховский, с 2014 года осуждающий российскую агрессию, был заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в "распространении фейков о российской армии".

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