Российский шоумен решил отречься от гражданства и рассказал, как Россия препятствует этому

Известный российский блогер и шоумен Александр Шпак, за которым следят миллионы людей, заявил, что хочет отречься от гражданства. Он вышел в эфир с другим мужчиной, уже почти год пытающимся сделать это, и объяснил, как РФ препятствует процессу изменения паспорта.

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Как выяснилось, у Шпака много административных правонарушений, а также россияне возмущены его проукраинской позицией, поэтому он не может и не хочет возвращаться на родину. Об этом блогер рассказал в Instagram.

Он уверен, что, если бы в РФ существовала возможность быстро отречься от гражданства, это бы сделали не менее 5 миллионов человек. Однако такая процедура, как утверждает шоумен, сейчас не работает.

Чтобы отдать российский паспорт, гражданам нужно лично прийти в некоторые ведомства, заполнить бланки, подтвердить личность, достать много бумажек и доказать, что у них нет долгов. Удаленно это сделать невозможно.

Однако, как отметили в эфире, мало кто из эмигрировавших россиян имеет желание и возможность вернуться. В основном из-за их антивоенной позиции или наличия повестки в армию оккупантов.

"Люди, покинувшие страну, не могут выйти из гражданства, потому что пакет документов, который ввели, получить нереально. Там есть два документа, которые невозможно получить никак, кроме личной явки. Получить эти бумажки можно через сайт Госуслуг, который заблокирован на территории других государств. И это не проблема стран, так Россия защищает себя", – объяснил мужчина, пытающийся изменить гражданство.

Александр Шпак, столкнувшийся с той же проблемой, решил популяризировать этот вопрос, чтобы на мировом уровне рассмотрели петицию и приняли меры по упрощению процедуры лишения российского гражданства.

Как писал OBOZ.UA, Шпак заявил, что ему жаль за длительное молчание и бездействие до 24 февраля 2022 года. После эмиграции из РФ он заверил, что никогда туда не вернется и не считает себя россиянином.

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