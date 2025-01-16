'Мы вас за это сотрем в порошок!' Легендарный Валерий Маренич – о причинах внезапного исчезновения со сцены, своих двойниках и бегстве из Москвы

В свое время "Трио Маренич" имели такую популярность, о которой большинство нынешних звезд могут только мечтать. Их пластинки были чуть ли не в каждой украинской семье, а песни звучали отовсюду. Однако вдруг музыканты исчезли с большой сцены. Поговаривали, что все из-за того, что пытались эмигрировать в Канаду.

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И вот уже много лет о группе почти ничего не слышно. Легендарный коллектив распался, а Валерий и Антонина Маренич – уже не супруги. В начале января Валерий Маренич отметил очередной день рождения. OBOZ.UA нашел артиста, чтобы расспросить музыканта о его нынешней жизни.

Валерий Петрович живет в Луцке. Ему 79 лет. Рассказывает, что день рождения отметил в кругу близких: "Лично поздравили ближайшие лица". В то же время был очень удивлен количеству пожеланий, которые получил на своей странице в Facebook: "Поздравления шли и шли – как из мешка Деда Мороза (смеется). Сыпались – слева, справа, сверху, со всех сторон. Еще раз почувствовал, как поклонники соскучились по Мареничам. В Киеве выступал уже очень давно. Многие спрашивали: где Валерий? Почему его не видим и не слышим? Может, улетел куда-то в космос и живет на другой планете? (смеется). Почему не выступает во дворце "Украина"? Чтобы я выступил, должен перечислить кучу денег за аренду зала, а таких средств у меня нет. Вот и вся причина моего молчания".

– А правда, что настоящая дата вашего рождения – 14 декабря 1945 года, а не та, которая записана в паспорте? Читала, что в те годы многие родители, желая, чтобы их ребенок дольше оставался при них, шли на уловки – записывали декабрьских парней на январь. И ваша бабушка вроде как-то призналась, что такая история произошла и с вами.

– Да это кто-то придумал, чтобы создать интригу. Лапши навешали! Услышали где-то на базаре чушь. Мой друг однажды пошутил, что лучше бы сказали, что 29 февраля. Еще было бы больше загадочности – день рождения раз в четыре года.

Валерий Маренич – самый старший сын в многодетной семье. Родился и вырос в Кривом Роге. Кроме него, у родителей было еще два сына, Игорь и Виталий, все с одинаковой разницей – в шесть лет. С детства они воспитывались в музыкальной среде. Мама мальчиков Тамара Александровна служила солисткой местного драмтеатра, впоследствии – в Днепропетровской филармонии. Отец Петр Григорьевич всю жизнь проработал на Криворожском машиностроительном заводе. Имел творческое хобби – был участником духового оркестра. Каждый из его сыновей тоже получил музыкальное образование.

И из них троих вполне могло бы сложиться мужское трио Маренич: "Трио Маренич" с братьями? Могли бы, но судьба сложилась иным образом. Во время службы в армии Игорь попал на Кубу, Виталий – в Венгрию. Вернулись – пошли работать. А творческая карьера – это же нужно многим пожертвовать. Семьи не видишь. Все время в пути – в самолете, поезде, машине. Где-то нашел уголок, скрутился клубком – этакий отдых. И бесконечные концерты – такова судьба артиста. Кроме того, нужно иметь немалое упрямство и выдержку, потому что не всегда все складывается с первой ноты" (улыбается).

"Хотя мои братья действительно талантливые: Игорь играл на баяне, Виталий – на тромбоне, – добавляет музыкант. – У нас был очень талантливый край – через дом кто-то поет или играет. Или немного танцует. Я вот вилять бедрами так и не научился. Мне говорили: "Валерик, ну хоть фокстрот или чарльстон можно выучить? А вы все только играете и играете" (смеется). Детство у нас было непростым, послевоенным. Как мы живы остались – не знаю. По карьерам лазили, находили снаряды всякие… Алгебра-геометрия – это не очень шло, а физкультура – пять, пение – тоже. Чего так дети сейчас болеют? Потому что не имеют такой закалки, как мы. У нас в школу заходил – стояли на дверях директор школы, дежурная учительница и медсестра с рыбьим жиром. Каждому ложку в рот – и пошел дальше. Потому девушки и парни у нас все были с хорошим иммунитетом".

– В интервью нашему изданию Александр Злотник рассказывал, что вашему неожиданному исчезновению из всех телевизионных программ и со сцен Украины "помог" один из украинских администраторов. И тогда пустили слух о том, что ваша группа планировала бежать в Канаду.

– Я сейчас раскрою вам бесплатно информацию, которая стоит мешок золота. Запорожье, Дворец спорта. В зале – холод, даже верхняя одежда не спасает. А с нами должны выступать детские коллективы. Руководители к нам бегают: "Дети падают с температурой, надо что-то решать". Я к коллегам – это был сборный концерт. Дмитрий Гнатюк не встал на мою сторону. Аурика и Лидия Ротару тоже деликатно промолчали. Директор заведения: "У меня через неделю международные хоккейные соревнования, лед топить не буду". И мы с ним очень повздорили.

Я дал команду сниматься с концерта, сдать номера в отеле, брать билеты на самолет. От руководства заведения пришел ответ: "Ну мы вас за это сотрем в порошок!" И начали распространять о нас сплетни. Что у меня много женщин. Потом – что мы хотели остаться в Японии. Впоследствии – Корее. И наконец появилась история о Канаде. Мы смеялись. А между тем каждый начальник культуры в области слушал и думал: "А может, действительно хотели эмигрировать? Не будем приглашать – пусть сидят дома". Даже некоторые наши близкие друзья поверили, переспрашивали. Злотнику звонил по телефону Роберт Рождественский, который тоже с нами работал: "Правда, что они уехали?"

Какая Канада, люди? Когда одна из самых известных украинских певиц говорила мне: "Валерик, наша Украина продана, остаемся за границей", я отвечал: "Дорогая моя, я через две недели пешком в одних трусах побегу домой". Ну так устроен, понимаете?

– Кроме Роберта Рождественского, вашим другом считали еще одного российского музыканта – Александра Серова, который родился и вырос в Украине, но молчит о войне. Поддерживаете ли с ним сейчас отношения?

– О нынешних отношениях с Александром Серовым говорить не хочу. Какая может быть дружба в столь тяжелое время? В свое время у нас действительно было много совместных встреч (Александр Серов работал в Луцкой филармонии. – Ред.), фотографии остались. Скажу, что певец он хороший и аранжировщик очень классный – таких тогда было немного. Где не появлялся, к нему бежали музыканты: "Саша, распиши партию, тебе же это пять минут работы".

Помню, встретились в Киеве, в отеле. Должны были выступать на концерте во дворце "Украина". Я поначалу и не знал, что его сюда заселили. Слышу, кто-то со стеной распевается – и так громко. Я терпел-терпел, потом хлопнул дверью, пошел ссориться. Вижу: хлопает глазами Саша. Говорю: "Дай хоть часок поспать, в 10 будет репетиция – напоешься". А он вдруг выдает: "Валерик, я буду таким же популярным, как ты". Я не подал виду, но понравилось. Когда-то звездный Муслим Магомаев оговорился: "Хотел бы сделать своей азербайджанской песне такие же легкие крылья, которые Мареничи сделали песне на украинском". Часто вспоминаю эти слова.

– У вас никогда не было мыслей завоевать Москву, как стремились многие ваши коллеги?

– Да мы же, наоборот, сбежали оттуда! Было все: телесъемки, самые лучшие концертные залы. Выступления на "Олимпийском" – 70 тысяч зрителей. Звучит "Несе Галя воду" – и весь стадион москвичей встает. Бросают цветы через охрану, которая была по периметру в два кольца. А взять "Тишу навкруги"? Ее же перепели все народы нашей планеты. Недавно мне показывали, как ее исполняет грузинский женский коллектив. Очень хорошо!

– Валерий, а сейчас вы где-то выступаете?

– Нет, хотя очень хочется взять дворец "Украина" на абордаж! Я бы пригласил друзей – того же Александра Злотника, с которым вместе работали. Он писал для нас (самые известные песни – "Маки червоні", "Тиша навкруги". – Ред.).

Расскажу вам одну историю. У меня есть знакомый пчеловод, который ездит продавать мед по разным городам Украины. Поехал недавно в Ивано-Франковск. Подошел к нему на ярмарке покупатель – в костюме, солидный такой. Говорит: "Вы с Волыни? Из Луцка? Так у вас там Валерий Маренич живет – я с ним знаком". Пчеловод думает: рассказывает такое, чтобы мед дешевле продал. Но тот мужчина продолжает: "Я приехал из-за границы, он выступал у нас несколько дней назад – пел беларуские песни". Мой знакомый рот разинул. Говорит: "Я сейчас наберу его". А между тем уже люди стали собираться – интересно же.

Позвонил мне, коротко пересказал ситуацию и передал трубку тому человеку. Говорю: "Слушайте, господин, зачем врете? Рядом с вами стоят мои поклонники – стыдно рассказывать неправду. Они сейчас вам этой ложкой с медом по лбу дадут за клевету". Оказывается, доля правды в этой истории все же была. Произошла следующая ситуация. Этот мужчина отдыхал в украинском ресторане, где действительно было объявлено о выступлении Маренича. На сцену вышел артист – с гитарой, в шляпе. А ресторан огромный, зрительские места очень далеко от сцены. Говорю: "Тогда все ясно. Такие моменты имели место и в киевских ресторанах". А в то время, когда мы активно гастролировали, несколько фейковых Мареничей ездили по Союзу. Их ловили, они снова появлялись. "Это двойник? – выкрикивает. – Косит под вас?". "Ага, еще и на беларуском поет", – вздыхаю.

– Валерий, правда, что "Трио Маренич" выступали на Евровидении?

– Да, было. Где мы в свое время только не выступали – на стадионах, аэродромах, в концертных залах, даже в поездах пели. Имели много выступлений. Современных певцов почти не слушаю. Наших песен по радио не слышно, а то, что крутят, мне кажется, хуже качеством. Однако, как говорит мой друг Александр Злотник, вернется в нашу музыку мелодика, гармония, красивые интонации – все, что приобреталось веками.

– Позвольте спросить: почему распался ваш брак с Антониной?

– Когда супруги разводятся, то, конечно, виноваты оба. Сейчас мы не общаемся ни с Антониной, ни с ее сестрой Светланой. С сыном Богодаром тоже нет общения – так произошло. Они не хотят, чтобы я их беспокоил, я принял это. Живу отдельно, условия у меня – золото, только здоровье подводит. Чувствую, что начинаю слепнуть. Однако не рассказываю об этом. Иногда меня спрашивают: "Как дела?" Говорю, что все нормально. Не привык рассказывать о своих проблемах. Нас еще учили быть стойкими (улыбается). И я умею смеяться сквозь слезы.

Какая у меня пенсия? Оксана, скажу так: это подачка. Когда кому-то говорю цифры, удивляются: "Ой, а мы думали, у вас солидные средства!" Я не хочу сейчас озвучивать размер выплат. Как говорили когда-то, скромность украшает человека (смеется). Но спросите любого человека, даже в том же Киеве, доволен ли он своей жизнью. Каждый развернется и пойдет дальше. Всем сейчас тяжело. Но в любом случае я стараюсь выглядеть достойно.

Как складывается мой день? Если четыре часа в день с грифом не сижу, не прогоняю репертуар – это не Маренич. Я дышу музыкой, понимаете? Кроме того, у меня есть еще одна занятость: каждый день развожу оставшимся без дома собакам еду. Мы с вами можем найти что-то поесть, а они – только попросить. Еду утром на велосипеде, а они отовсюду бегут навстречу – черные, белые, породистые, дворняги. И знаете, что скажу: еще неизвестно, кто умнее – мы или они… Уже нет со мной любимого пса, сын его назвал Атлон. Мы с ним вместе даже ездили на концерты. А когда он смотрел в глаза, мне казалось, что там растворилась Вселенная. Очень люблю животных, и так было всю жизнь. Когда малым был, меня называли "кошачьим папой" (смеется). Уходя из школы, обязательно тащил какого-то кота за пазухой. Приносил домой – и под стол его.

Есть еще одно увлечение – подержанные автомобили. Всю жизнь собирал, ковыряюсь теперь там. Правда, ни одна машина не на ходу. И продать не удается – никто покупать не хочет. А я еще обязан платить за эти гаражи – по карману лупит сильно. И не все меня понимают. Говорят: "Люди на рыбалку ездят, а он ковыряется в тех автомобилях или трынькает на гитаре". Но ведь это моя жизнь, правда?

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