20 мая неожиданно скончался муж российской певицы Дианы Гурцкой. 46-летнему заместителю министра науки и высшего образования России Петру Кучеренко стало плохо на бурту самолета, когда он в составе делегации возвращался из командировки на Кубу. Пропагандисты утверждают, что его подвело сердце.

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Рейс срочно прервали, чтобы врачи в городе Минеральные Воды помогли чиновнику, однако спасти его не удалось. Интересно, что друг Кучеренко, журналист Роман Супер, за несколько дней до инцидента разговаривал с замминистра и после его смерти поделился несколькими интересными цитатами из частного разговора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед командировкой муж Гурцкой настойчиво советовал знакомому забирать всю семью и бежать из России, а сам жаловался, что у российских чиновников отбирают загранпаспорта.

"Спасай себя и семью. Езжай как можно скорее. Ты представить себе не можешь степень озверения нашего с тобой государства. За год ты Россию вообще не узнаешь. Уезжаешь и правильно делаешь", – пересказал слова покойного журналист.

От предложения бежать из РФ Кучеренко вроде бы отказался, ссылаясь на то, что нигде в мире не будут рады заместителю министра науки и высшего образования России после "фашистского вторжения".

Жить в современной России, если верить автору поста, чиновнику было очень сложно. Он называл себя заложником и жаловался, что его "раздавят, если пикнет".

"Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Горстями. И это не слишком помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно. Мы все взяты в заложники. Никто ничего не может пикнуть. Сразу же раздавят, как тлю. Езжай скорее, Рома. И всех своих спасай", – говорится в посте.

Роман Супер написал, что разговор состоялся за несколько дней до командировки Кучеренко. По данным росСМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

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