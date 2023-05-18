На войне ликвидировали автора 'Уральских пельменей', которого в России 'потеряли' год назад

Украинские защитники уничтожили известного российского барда Игоря Истомина, который писал песни и шутки для юмористического шоу "Уральские пельмени". Он тайно отправился в Украину, предупредив родных, что решил подзаработать, и пропал.

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Как впоследствии выяснилось, оккупанта ликвидировали почти сразу, но никому не сообщили. Он позорно умер на чужой земле еще летом 2022 года, но точно сказать это росСМИ смогли только сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В мае 2022 года 51-летний музыкант решил, что бесславно умереть в Украине лучше, чем доживать года с родными и близкими. Тогда он тайно записался в добровольцы и поехал совершать преступления, за что и был успешно ликвидирован уже летом.

Как это заведено в рядах российских оккупантов, о смерти брата по оружию никто его родным не сообщил, поэтому они и дальше думали, что Истомин зарабатывает на стройке.

Со временем исчезновение россиянина начало волновать его родных, ведь они, очевидно, перестали получать деньги. Забив тревогу, друзья и коллеги артиста подняли на уши военкомат, где им рассказали о судьбе Истомина.

"Просто сказал, что поехал работать на строительство на время. Он строитель, имеет золотые руки. Начали паниковать. Друзья его подняли всех на уши — военкоматы, отряды добровольцев, нашли свидетелей. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб почти год назад", – рассказали пропагандистам.

У уничтоженного оккупанта, который веселил россиян своими сценариями к "Уральским пельменям", осталась жена и двое детей. Чтобы "компенсировать" им потерю, государство наградило покойника за героизм и другие добродетели, которые, конечно, захватчикам, террористам, насильникам и мародерам не присущи.

Раньше OBOZREVATEL писал, что в Украине был ликвидирован оккупант из Красноярского края РФ, оказавшийся тезкой президента РФ. 33-летний Виталий Владимирович Путин до участия в войне против Украины работал железнодорожником.