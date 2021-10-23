'Мы справляемся с нашем горем': муж погибшей Гатчинс впервые прокомментировал смерть жены

Муж случайно застреленной украинки Галины Гатчинс впервые обратился к СМИ после трагической смерти своей возлюбленной. Мэтью Гатчинс поблагодарил за добрые слова и попросил уважать частную жизнь его семьи.

Свое заявление в соцсети Twitter американец подкрепил архивным фото покойной с их общим сыном. В комментариях неравнодушные пользователи продолжили выражать ему свои соболезнования (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком велико, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, поэтому мы просим СМИ уважать частную жизнь семьи, пока мы стараемся справиться с горем", – написал убитый горем мужчина.

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Также Мэтью выразил благодарность всем знакомым и коллегам Галины за то, что поделились фотографиями и историями из ее жизни.

Напомним, что во время съемок фильма "Ржавчина" актер и комик Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Гатчинс. Травма оказалась несовместимой с жизнью, поэтому 42-летняя женщина, которая училась в Украине, умерла в больнице.

OBOZREVATEL писал о судьбоносном посте, которым Алек обрек себя на трагическую судьбу. В комментариях неизвестный пользователь предусмотрел такое развитие событий.