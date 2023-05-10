'Мы планируем это сделать прямо сейчас, во время войны': Нино Катамадзе хочет переехать с семьей из Грузии в Украину

Знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны, подумывает над переездом в Киев. Артистка хочет пожить в нашей стране со своей семьей и сделать это прямо сейчас, во время полномасштабной войны.

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Катамадзе не пугает опасность, которой ежедневно подвергают украинцев российские оккупанты. О своих намерениях звезда рассказала в интервью "ЖВЛ".

Как известно, подавляющая часть грузин поддерживает Украину, поскольку часть территорий Грузии до сих пор оккупирована Россией. Однако власти там пропутинские, так что медийные люди, открыто осуждающие агрессию РФ, многим рискуют, выражая свою позицию. Катамадзе, как известно, открыла собственный благотворительный фонд для украинских беженцев в Грузии, она сотрудничает с украинскими организациями и уже не один раз выступала в Киеве за время полномасштабной войны. .

"Моя семья думает, что хорошо было бы пожить в Украине. Мы планируем переезд вот прям сейчас, во время войны", – призналась исполнительница.

В Украине певицу любят и всегда с теплом встречают, так что ее решение переехать не кажется чем-то очень странным. Катамадзе подчеркивает, что в Киеве ей не страшно, а военные концерты в метро, на станции "Майдан Незалежності", стали самыми незабываемыми в ее жизни.

"Не было такого, чтобы я или мои замечательные музыканты боялись ехать в Украину. Когда я сказала своей группе, что мы едем в Киев с концертом, они сказали, что мы готовы играть там, где невозможно. Поэтому я в Украину не еду, я в прямом смысле лечу и бегу. Мы дали концерт в метро, и я могу с уверенностью сказать, что это был самый незабываемый концерт в моей жизни. Мы специально создали такое звучание с квартетом, чтобы можно было выразить через музыку нашу поддержку. Были такие моменты, когда поезд метро замедляли, чтобы он не мешал пению. До сих пор помню глаза гостей концерта, это невозможно забыть, их слезы и вся история – это что-то невероятное", – поделилась артистка.

Как писал OBOZREVATEL, Нино Катамадзе призналась, что планирует также посетить Крым. Певица не была там около 10 лет, ведь сознательно отказалась ездить туда после оккупации. Теперь артистка верит, что сможет отдохнуть на полуострове, как только ВСУ его освободят.

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