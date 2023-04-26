'Буду там с удовольствием': Нино Катамадзе планирует посетить Крым, но при одном условии

Знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Впрочем, она делала это и после 2014 года. В частности, артистка демонстрировала свое осуждение российской агрессии отказом посещать незаконно оккупированный Крым.

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Катамадзе не была на полуострове практически 10 лет, однако признается, что планирует туда поехать. О своих намерениях звезда рассказала в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

Отправиться в Крым артистка хочет сразу после его освобождения. Вместе со всеми украинцами она верит, что это произойдет как можно скорее.

"Приеду ли я в Крым после освобождения? Я не была в Крыму после 2014 года и после освобождения я буду там с удовольствием", – уверенно ответила Катамадзе.

Сама певица не сидит сложа руки, а делает все возможное, чтобы приблизить победу Украины в войне с Россией. В частности, в Грузии она открыла собственный фонд, который заботится о беженцах. Особое внимание там уделяют маленьким украинцам, для которых переезд в другую страну из-за боевых действий – особенно болезненный и травмирующий опыт. Также Катамадзе занимается сбором денег для Unbroken – реабилитационного центра во Львове. Она посол этого проекта в родной стране.

Об Украине артистка отзывается с особой теплотой и любовью. Говорит, что с нашей страной ее связывает множество людей, которых она искренне любит и за которых переживает. В частности, украинкой является кума знаменитости – крестная мама ее сына. Наследник певицы, к слову, также обеспокоен ситуацией в Украине.

Катамадзе рассказывает: "Наша крестная – украинка, Светлана Куклич. Мы целый год ждали, пока наша крестная приедет к нам в Грузию. И были рады, когда она наконец это сделала. Каждый день напоминает мне об Украине. Везде развеваются украинские флаги, мы знаем все новости. Мы сами собираем деньги в Фонде для украинских детей. Мы многое делаем для того, чтобы помочь. Николоз все понимает и принимает близко к сердцу, потому что он много раз был в Киеве. Так что для нас это немаловажная тема".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Нино Катамадзе высказалась о россиянах, массово бегущих в Грузию после объявления частичной мобилизации в РФ. Знаменитости эта ситуация кажется абсурдной, поскольку граждане страны-агрессора буквально просят помощи у народа, чьи земли в свое время Россия оккупировала жестоким кровопролитным путем.

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