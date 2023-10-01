'Мы общались и дружили': Саша Чемеров прокомментировал предательскую позицию Юрия Бардаша и Ирины Горбачевой

Известный украинский музыкант Саша Чемеров, который в настоящее время в составе "Культурного десанта" поддерживает боевой дух защитников на фронте, ранее сотрудничал и даже дружил со многими россиянами или теми артистами, которые сегодня оказались предателями. В частности, речь идет о российской актрисе родом из Мариуполя и экс-жене лидера группы Quest Pistols Антона Савлепова – Ирине Горбачевой.

Как заметил Чемеров, до полномасштабного вторжения и в его начале Горбачева не имела пророссийских взглядов. Однако впоследствии ее позиция неожиданно для всех изменилась. Подробностями певец поделился в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала.

Сразу после 24 февраля, как известно, актриса отменила свои выступления в Москве и Санкт-Петербурге, а затем уехала из страны-террористки. Однако вскоре Горбачева красовалась на пропагандистском Московском кинофестивале, где прославляла русский кинематограф.

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"Для меня это был шок. Мы общались и дружили. Она сначала уехала из России, была в Грузии и помогала как могла. Но в какой-то момент она вернулась в РФ. Мы общались. Я говорил ей: "Нафига ты это делаешь? Ты не понимаешь, что тебя там укусят зомби, ты станешь такой же зомби, как они там все"... Не украинка она. Случилось так, как я и думал: она вкатилась в эту зомбопрограмму и стала зомби. Иметь украинский паспорт или родиться в Украине – не значит быть украинцем. Так же как есть иностранцы, которые с начала полномасштабного вторжения делают очень многое. Их можно назвать украинцами", – высказался Чемеров.

Напомним, именно на фоне террористической войны в Украине и разных взглядов на российскую агрессию распался брак Горбачевой и Савлепова. Детальнее о позиции уроженки Мариуполя и солиста Quest Pistols – читайте по ссылке.

Также Чемеров вспомнил своего бывшего друга, продюсера и рэпера Юрия Бардаша, не просто переехавшего в Москву после полномасштабного вторжения, но еще и ставшего рупором кремлевской пропаганды. Он начал рассказывать сказки о "нацистах" на улицах Киева, а также петь оды Путину, желая ему "править еще как минимум 15 лет".

Чемеров же заметил, что Бардаш – по своей натуре предатель. Его отношения с людьми и коллегами довольно часто заканчивались предательством, поэтому его позиция сейчас вполне предсказуема. Продюсер пошел туда, где ему предложили деньги, а именно – кровавые рубли.

"То, что он употребляет (наркотические вещества – ред.), – это факт. Но не в том дело, в принципе. Там дело в деньгах. Он работает на ФСБ – это страшный предатель тупорылый, который меня предал несколько раз и предал страну свою в конце. У многих людей он наворовал денег, так же как и у меня лично, очень большие деньги он украл и продолжает воровать даже сейчас", – прокомментировал Чемеров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Бардаш предал Родину. Абсурдные и абсолютно лживые высказывания предателя об Украине, а также его подхалимство к Путину – читайте в нашем материале.

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