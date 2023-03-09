''Мы объединены общей целью'': предательница Лорак заговорила о трудных временах и озадачила фанов

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак вовсе забыла украинский язык и свою Родину. Каролина продолжает выставлять посты на языке оккупантов и замалчивать войну. Вокалистка решила поздравить прекрасную половину своей аудитории с Международным женским днем, отметив, что сейчас важно объединиться, чтобы противостоять трудностям.

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Предательница разместила публикацию в Instagram, сбив с толку подписчиков. Фаны поинтересовались у нее, о каких трудностях идет речь и еще раз спросили, на чьей стороне исполнительница. Лорак, как и всегда, ушла от ответа (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня мы отмечаем нашу силу, нашу устойчивость и наше единство во время противостояния трудностям. Мы сильнее, когда поддерживаем друг друга в трудные времена. У нас всех есть свои уникальные пути, но мы объединены общей целью создания лучшего мира для себя и будущих поколений", – оставила артистка под новым снимком.

Пользователи сети разозлились, отметив, что раз Каролина написала пост на русском языке, она заботится о судьбе РФ, которую "настигли беды и тяжелый период" из-за войны. Украинцы оставили множество справедливых комментариев под размышлениями певицы.

"Объединение, сестринство, противостояние трудностям. Можно поинтересоваться, к кому это обращение? Просто интересно. Вы же находитесь в России. Я так понимаю, это обращение к россиянам?", "На родину не хочется?", "Восхищался раньше этой женщиной, а сейчас только жалость", "Хочешь лучшего мира? С ракетами над головой? Почему про это молчишь?", – задаются вопросами юзеры.

Недавно OBOZREVATEL писал, что российская телеведущая Дана Борисова, которая в 2005 году во Львове вела новогодний корпоратив, выдала несколько фейков о Владимире Зеленском. Путинистка подчеркнула, эта ночь для нее была самой ужасной в жизни, а украинские артисты вели себя неподобающе, предлагая ей запрещенные вещества.

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