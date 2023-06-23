'Мы ненавидим друг друга?' Дантес впервые прокомментировал возможную свадьбу Дорофеевой и Кацурина

Украинский певец Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) впервые отреагировал на новость о якобы возможной свадьбе его бывшей супруги Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным. 20 июня вокалистка поздравила своего нового возлюбленного с 35-летием, засветив обручальное кольцо. Фанаты стали предполагать, что пара тайно поженилась.

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В эфире "Наше радио" у Дантеса спросили, что бы он выбрал: пойти на свадьбу Дорофеевой, или смеяться во время каждого своего выступления. Артист заверил, что они с бывшей поддерживают нормальные отношения и не считают друг друга врагами.

"Я пошел бы на свадьбу, если бы она было. С удовольствием. Это тоже интересно. Ну смотри, мы что враги? Мы ненавидим один одного? У тебя бы остались чувства через 16 месяцев к бывшему? Когда ты живешь своей новой жизнью, когда ты любишь других людей, когда смотришь на мир...", – объяснил Дантес.

По реакции Дантеса можно понять, что свадьбы Дорофеевой и Кацурина пока что не было. Но на днях, украинский блогер Богдан Беспалов сообщил – певица и ее избранник все-таки узаконили свои отношения. По его словам, мероприятия прошло в Киеве, на которое были приглашены Антон Птушкин, Андрей Шабанов, Маша Ефросинина, Макс Барских, Ирина Горовая и Дмитрий Комаров с женой. Гостей просили заклеить камеры телефонов, чтобы кадры не попали в сеть.

К слову, недавно украинцы раскритиковали Надю Дорофееву за поцелуи с ресторатором на публике. Ее назвали подростком, утверждая, что вся история с Кацуриным выглядит очень наигранной. Поклонники знаменитости уверены – лавстори долго не продлится.

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