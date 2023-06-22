50-летний Ахтем Сеитаблаев впервые показал свою новую девушку после развода с женой. Фото

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике со своей новой девушкой. С ней кинематографист начал встречаться после расторжения 10-летнего брака с продюсером Иванной Дядюрой.

Видео дня

Вместе Сеитаблаев и его избранница посетили допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни". Снимки с события опубликовала пресс-служба 1+1.

Известно, что новую спутницу звезды зовут Марьяна, и впервые Сеитаблаев рассказывал о ней в апреле этого года. Однако тогда актер не раскрывал ее личности. Впрочем, и сейчас личность женщины остается загадкой. Тем не менее, теперь поклонники знают, как она выглядит.

50-летний артист и его возлюбленная радо позировали папарацци на мероприятии. Они не стеснялись держаться за руки и обнимать друг друга.

Допремьерный показ киноленты, рассказывающей о россиянах через призму исторических фактов и событий, в конце концов вырастивших в них ненависть ко всему миру, ощущение псевдовеличия, чрезмерную самоуверенность и отсутствие способности анализировать окружающее, состоялся в Киеве. На нем также присутствовал продюсер этого исторического расследования Аким Галимов.

Стоит отметить, что с Иванной Дядюрой звезда фильмов "Домой", "Хайтарма" и многих других развелся в 2021 году.

Добавим, у Сеитаблаева есть трое детей: Назлы (тоже актриса, которая дебютировала вместе с отцом в фильме Олеся Санина "Мамай"), младшая дочь София и сын Селим. С Иванной Дядюрой актер также воспитывал сына Анатолия, которого женщина родила в первом браке.

Ахтем Сеитаблаев ранее признавался, что одним из факторов, который повлиял на его разрыв с женой, была совместная работа.

В 2021 году старшая дочь режиссера вышла замуж. Церемония бракосочетания прошла в Турции, в курортном городке Кемер.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Ахтем Сеитаблаеввпервые стал дедушкой. Назлы 17 января этого года родила первенца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!