В Беларуси идет подготовка подразделений войск РФ, оккупанты усиливают контроль учета мирного населения на захваченной части Херсонщины – Генштаб

В Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. В то же время захватчики усиливают контроль учета мирного населения на захваченной части Херсонской области.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что по всей территории страны остается угроза нанесения ракетных атак и ударов с дронов-камикадзе.

За последние сутки путинская армия совершила 26 авиационных ударов и 15 обстрелов с РСЗО.

При этом оккупанты продолжают пытаться полностью захватить Донецкую область. С этой целью они ведут наступательные действия в Авдеевском направлении. Также оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях. По другим направлениям русские войска ведет оборону.

На Северском и Слобожанском, а также Волынском и Полесском направлениях наступательных группировок путинской армии не зафиксировано. Однако в Беларусь Кремль опрокидывает новые подразделения. Также там устроили проверку боевой готовности Вооруженных Сил РБ. Их продлили до 30 января. В этой связи сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов.

Кроме того, Беларуси продолжает оказывать всестороннюю поддержку Кремлю. Кроме общих учений, на территории страны идет подготовка российских подразделений.

В то же время, оккупанты продолжают наносить артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. В результате пострадали районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск на Харьковщине, а также Бачевск и Волфин Сумской области.

На Купянском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Вишневое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине. Их оккупанты атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли Площадку, Невское, Новоегоровку, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении под удар попали позиции наших войск в районах более 25 населённых пунктов. В частности, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Верхнекаменское, Выемка, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупационных войск попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском российские захватчики обстреляли Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли удар по районам более 25 населенных пунктов. Речь идет о Времовке и Новополье на Донетчине и Ольговском, а также Гуляйполе, Волшебном, Новоданиловке, Каменском и Плавном на Запорожье.

На Херсонском направлении путинская армия в очередной раз обстреляла Веселое Запорожской области и Казацкое, Садовое, Приднепровское, Новоберислав, Тягинку, Токаревку и Херсон.

Кроме того, оккупанты усиливают контроль учета местных жителей на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, захватчики создают базу данных мест их проживания, угрожая отключением от электроэнергии, под видом выполнения "программы экономии электроэнергии".

При этом украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 2 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Наша артиллерия поразила район сосредоточения военных РФ.

Напомним, в США считают, что потери России в войне против Украины уже достигли потрясающих 188 тысяч человек. Кроме того, за 331-й день войны украинцы уничтожили или захватили более 2000 танков армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Генштаба ВСУ на 21 января, общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 120 160 солдат армии России. Кроме российских солдат, защитники Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в том числе более 3 тысяч танков и более 6 тысяч боевых бронированных машин.

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