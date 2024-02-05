'Мы дружили 27 лет'. Павел Зибров назвал украинскую певицу-предательницу, которой никогда не пожмет руку

Народный артист Украины Павел Зибров с началом террористического полномасштабного вторжения активно помогает Вооруженным Силам и остро осуждает позицию украинских деятелей культуры, строящих свою карьеру в России. Певец, чья молодость пришла в Советском Союзе, также имеет звездных друзей, предавших Родину. Среди них и Таисия Повалий, с которой Зибров дружил 27 лет.

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Их отношения пошли на убыль еще с 2014 года, когда Россия начала войну против Украины. Во время интервью Люкс ФМ артист заявил, что больше никогда не пожмет руку певице, хотя и имел с ней много хороших воспоминаний.

"Таи Повалий точно не пожму руку. Мы дружили 27 лет, мы женились в один год и дружили, поддерживали друг друга. Но сейчас нет, не пожму руку", – сказал артист.

Ранее Павел Зибров рассказывал, что тесно общался с семьей Повалий и имел много общего: познакомились с партнерами в один год, в один год и женились. Хотя певица поначалу открыто не поддерживала войну России против Украины, но активно выступала на патриотических концентрах, к тому же с украинскими песнями.

"Мы в один год познакомились с женами, и в один год женились. Тесно общались. После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень об Украине", – объяснял Зибров.

С началом полномасштабного вторжения Повалий все же начала активно поддерживать действия страны-агрессора, назвав терроризм "освобождением от нацистов". "В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", – говорила она.

В частности, Зибров также напомнил, что путинистка уже более 15 лет имеет квартиру в Москве. Еще до начала вооруженной агрессии России в 2014 году она активно выступала на концертах и получала большие гонорары за них. Несмотря на российскую "патриотичность" у певицы до сих пор есть украинский паспорт, с которым ездит беспрепятственно за границу петь.

Ранее OBOZ.UA писал о размере пенсии Павла Зиброва с надбавкой в 20% из-за заслуг перед государством и участия в войне в Афганистане. В частности, он также рассказал о своем первом полете в Кабул: дубаря давали.

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