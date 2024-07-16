'Мы чувствовали себя униженными'. Звезда сериала 'Поймать Кайдаша' рассекретила суммы гонораров, которые получали российские актеры в Украине

Известная украинская актриса Нина Набока ("Поймать Кайдаша", "Припутные", "Дом "Слово. Бесконечный роман") в свое время, как и другие ее коллеги, работала на съемочных площадках вместе с россиянами, которых до вторжения активно приглашали сниматься в Украине.

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В интервью OBOZ.U Нина Набока рассказала, какие гонорары получали российские актеры в Украине, а на какие соглашались наши артисты. Актриса говорит, что все это известные украинские артисты.

"Были среди росиян и нормальные люди, были и подонки – это правда, – вспоминает российских актеров Набока. – И гонорары у них действительно были намного выше. И от того, разумеется, мы чувствовали себя униженными. И это продолжалось практически до вторжения. Кто-то из них по две тысячи евро получает за съемочный день. А наши, кто главные роли играет, так до 10 тысяч гривен, а другие – три-четыре. И все это народные, известные украинские артисты".

Ранее OBOZ.UA писал, что Римма Зюбина поделилась шокирующими воспоминаниями об отношении к отечественным кинозвездам на съемочных площадках, которые они делили с россиянами в Украине. Артистка призналась, что украинских артистов не только недооценивали, но и унижали. Им не приносили воду, ограничивали в ролях, ставили в худшие условия и насмехались, а талантливых знаменитостей из Украины даже пытались выдать за москвичей.

Полное интервью с Ниной Набокой читайте на OBOZ.UA в среду, 17 июля.

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