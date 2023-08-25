Тарас Тополя, который был парамедиком после полномасштабного вторжения, ответил, вернется ли на фронт

Известный украинский музыкант Тарас Тополя сразу после полномасштабного вторжения вместе со своими коллегами из группы "Антитіла", фронтменом которой он является, пополнил лавы ВСУ. Он был парамедиком в 130-м батальоне терробороны Киева и оказывал медицинскую помощь бойцам в Харьковской области. Сейчас артист честно признается, что не хотел идти воевать, но чувствовал, что должен это сделать.

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После шести месяцев службы все участники группы "Антитіла" по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного были откомандированы. Сейчас Тополя занимается музыкой, помогая приближать победу благотворительностью, и признается, что возвращаться на фронт желания не имеет. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину на его авторском YouTube-канале.

Впрочем, Тополя подчеркивает, что не будет убегать от службы, если его призовут.

"Если Залужный скажет, то вернусь. Мы откомандированы его решением до распоряжений. Желания нет, конечно. Я увидел, почувствовал. У меня не было желания и в первый день идти воевать. У кого есть желание идти погибать от выстрела, мин или просто убивать? Но есть понимание, что страна должна выстоять, выжить и ради этого нужно это делать. Я не получал удовольствие, но мы приняли решение и пошли. Я не буду врать и говорить, что хочется туда вернуться. Когда мы вышли, то это особенное состояние психики. Ломка есть", – признался певец.

Тополя также рассказал, отличаются ли условия на фронте для медийных людей. По словам звезды, он и музыканты его коллектива были абсолютно на равных со всеми побратимами из своего батальона.

"Никаких нюансов не было. Да, мы пытались использовать свой ресурс публичности, чтобы помочь батальону и этим улучшали положение в батальоне. Аптечки, бронежилеты, автомобили. То есть пользовались своей публичностью, чтобы наши собратья выжили, чтобы выполняли качественно свою работу", – прокомментировал музыкант.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тополя довел до слез украинцев стихотворением-пророчеством о победе в День независимости Украины. Артист на фоне государственного флага зачитал строчки о том, как будут праздновать этот день и чтить память погибших.

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