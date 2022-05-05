'Мы были безразличны': актриса Денисенко объяснила, почему украинцев постигла война

Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась размышлениями, что война постигла украинцев из-за того, что многие были безразличны. Звезда считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину требовалось для того, чтобы эти события прочно закрепиться в головах украинцев и никогда не повторились.

"Потому что мы спокойно жили все это время, я снималась с рос. актерами, говорила на языке оккупанта, мы были безразличны (вне политики), забыв, или не желая знать, что сотнями лет враги систематически и аккуратно уничтожали наших предков, нашу культуру, язык", – написала Денисенко на своей странице в Instagram.

Актриса отметила, что давно увлекалась эзотерикой и новейшими опытами "высоких вибраций", отмечающих, что следует ставить вопрос: "для чего?". Звезда добавила, что война накалила ее ценности.

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"Безграничная любовь к Украине, к своей работе, понимание насколько мы были счастливы и не замечали этого, как я ценю своего мужа, что вещи – это только вещи, что никакое состояние не сравнится с человечностью и искренностью, что никто не имеет права посягать на наше, что наша нация самая сильная в мире, что нигде не может быть так хорошо, как у себя дома", – указала Денисенко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, продюсер Александр Роднянский убежден, что полномасштабного военного вторжения России в Украину можно было избежать. По мнению кинодеятеля, если бы мир отреагировал на войну в 2014 году так же, как сейчас реагирует, то российский президент Владимир Путин мог и не начать так называемую "спецоперацию".