Полномасштабной войны можно было избежать? Роднянский нашел виновных в нападении России на Украину

Известный режиссер и продюсер родом из Киева Александр Роднянский, который долгие годы жил и работал в РФ, убежден, что полномасштабного военного вторжения России в Украину можно было избежать. По мнению кинодеятеля, если бы мир отреагировал на войну в 2014 году так же, как реагирует сейчас, то российский президент Владимир Путин мог и не начать так называемую "спецоперацию".

Четырёхкратный номинант на премию "Оскар" признается, что и сам должным образом не среагировал на войну на Донбассе, продолжив работать в стране-агрессоре. Теперь Роднянский пытается исправить ошибки прошлого. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту русской службы Би-би-си.

"Я, наверное, внутренне жалею, что я не принял сразу столь жестких и радикальных решений. Был обманут возможностью работать и делать острые и качественные, как мне казалось, важные картины и кинофильмы и влиять таким образом на изменение людей. Но это, скорее всего, была иллюзия. Я могу сказать, да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же. Но я абсолютно убежден в том, что сейчас я реагирую максимально адекватно", – прокомментировал медиа-менеджер.

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Роднянский считает, что жестокие санкции против РФ и всех, кто причастен к разжиганию войны в Донецкой и Луганской областях, должны были ввести еще 8 лет назад. Мир слишком поздно спохватился и теперь наблюдает за преступными действиями русской армии в практически каждом украинском городе и поселке. Вспомнил режиссер и о НАТО. По мнению Александра Ефимовича, если бы альянс принял Украину до 2022 года, то всего этого кошмара могло и не произойти.

"Если бы мир отреагировал в 2014-м так же, как он реагирует сейчас, жесточайшими санкциями, то не было бы никакой войны. Конечно, если бы Украину сразу бы приняли в НАТО, понимая, что происходит, то не было бы никакой войны. Ну видите, какие удивительно острые решения, которые раньше никогда бы не пришли никому в голову, но сейчас это выглядит как единственно возможное решение. Иными словами, попустительство агрессору – оно всегда наказуемо", – высказал свое мнение продюсер.

Роднянский добавил, что полномасштабную жестокую войну развязал не только Путин и его политические сторонники. Особое место в списке виновных занимают кремлевские пропагандисты и те, кто верит в эту пропаганду. А это, как показывают различные соцопросы, большая часть населения России.

"Виновен уже не один лидер страны. Конечно, нет. Все, кто его окружает, кто его обслуживает, это пропагандирует, кто лжет, и те, кто верит лжи – все виновны... Без сомнения, это коллективная вина, и я ее разделяю. Для меня это такая мучительная вещь, поэтому я для себя принял решение, что я делаю все возможное для того, чтобы этому противостоять. Я не солдат, я не стреляю, не воюю. Больше того, я не политик, я не стою в строю некой политической силы. Я говорю то, что я чувствую и считаю важным", – поделился кинорежиссер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Роднянский сравнил уничтожение крейсера "Москва", затонувшего 14 апреля после обстрелов ракетами "Нептун", с трагедией подводной лодки "Курск". Она затонула 12 августа 2000-го, на ее борту было 118 человек, никто не выжил. Режиссер напомнил, как на эту трагедию отреагировал Путин.