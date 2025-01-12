Музыкант Лесик, у которого остановилось сердце на концерте Бучинской, вернулся домой после реабилитации: в каком состоянии он сейчас

Украинский музыкант и бывший участник группы "Дзідзьо" Лесик (Олег Турко), у которого остановилось сердце в декабре 2024 года на сцене концерта Натальи Бучинской, вернулся домой после лечения и реабилитации. Чуть ли не в первую очередь его "вытянули" на кофе.

Видео дня

Сейчас музыкант находится во Львове и все его лечение проходило в этом городе. О самочувствии Лесика рассказала его подруга и журналистка Мария Панчишин в Facebook.

"Хотим еще раз поблагодарить за второй день рождения Лесика. Вы уже, наверное, читали, его жизнь спасли Кныш Оксана и Ярослав и врачи больницы Святого Пантелеймона. А сейчас он прошел курс в медицинском реабилитационном центре "Модричи", теперь занятие продолжает уже дома", – сообщила Панчишин.

Жизнь Лесику спасли супруги Кныш Оксана и Ярослав, которые во время концерта Бучинской были в зале и проводили реанимацию до приезда скорой помощи. Журналистка добавила, что теперь музыкант начал возвращаться к привычной жизни и выходит на прогулки.

"Лесик начинает понемногу вливаться в жизнь. Сегодня, например, нам удалось всем вместе заскочить "на кофе". Спасибо вам, люди, за него. За жизнь, за реабилитацию, за помощь, за финансы, за добрые слова и поддержку. Вы невероятны", – отметила подруга Лесика.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Бучинская рассекретила, какое обещание ей дал Лесик перед тем, как у него остановилось сердце. Как говорит знаменитость, возможно, это помогло вернуть коллегу к жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!