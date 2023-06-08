Зеленский ответил, где сейчас находятся его дети: конечно, им страшно

Президент Украины Владимир Зеленский впервые ответил, где во время полномасштабной войны находятся его дети. Так, 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл, по словам украинского лидера, остаются дома.

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Как заверил Зеленский, он с женой принял решение, что не будет отправлять детей заграницу, несмотря на опасность, которая над ними нависла. Впервые о местонахождении дочери и сына гарант рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Как подчеркнул президент, ему кажется несправедливым, что некоторые родители вынуждены отправлять своих детей на фронт, а некоторые не могут вывезти чад в безопасные регионы или в другую страну, подальше от боевых действий. Именно поэтому он и первая леди Елена Зеленская приняли решение оставить Сашу и Кирилла в Украине.

"Мои дети в Украине, сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – прокомментировал Зеленский.

Что же касается Александры, то, как известно, в прошлом году она стала студенткой. Высшее образование девочка получает в Украине, однако неизвестно, в каком именно учебном заведении.

Президент не скрывает, что его дети, как и все украинцы, боятся войны, регулярных обстрелов и других рисков.

"Конечно, им страшно. Мы любим друг друга, и очень сложно представить жизнь друг без друга", – подметил Владимир Александрович.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 4 июня возле Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества прошла церемония открытия памятника детям региона, которые погибли в результате полномасштабной войны, развязанной Россией. Официальную часть представила Елена Зеленская, которая во время выступления расплакалась от боли и отчаяния.

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