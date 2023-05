Мужчины на каблуках: 9 звезд, которые в туфлях зажгли сцену Евровидения. Фото

Туфли на каблуках далеко не всегда были атрибутом женской моды. Напротив, когда-то их носили только мужчины. В XVI веке – воины азиатской и персидской кавалерии. А в конце XVII – члены французской королевской семьи и представители высшего слоя общества. Приблизительно тогда же эта обувь начала появляться и у женщин. Однако туфли у них были не как символ статусности, а для того, чтобы визуально увеличить рост, улучшить осанку, добавить к движениям грации и утонченности.

Шли годы. Обувь на каблуке начала терять популярность среди мужчин. Человечество уже привыкло к тому, что только женщина может носить ее. Сейчас время перемен: модные бренды (как Rick Owens и Christian Louboutin) и звездные мужчины решили развеять стереотипы. А кто же из участников международного песенного конкурса Евровидения со сцены напоминает всем, что туфли на каблуках – обувь-унисекс? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Lord of the Lost (Германия)

Немецкая готик-индастриал-метал группа из Гамбурга Lord of the Lost в 2023 году выступила на конкурсе Евровидения-2023 с песней Blood & Glitter. Они – любители шокировать публику эпатажными образами, дизайн которых создает Крис Хармс, вокалист и гитарист коллектива. Международный конкурс не стал исключением. Представители Германии вышли на сцену с золотым гримом, в латексных костюмах с золотистым декором и в обуви на толстых невысоких каблуках.

2. Wild Youth (Ирландия)

В 2023 году Ирландию на шоу Евровидения представила группа Wild Youth с песней We Are One. Фронтмен Конор О'Донохо вышел на сцену в золотом комбинезоне с клешем и в туфлях на каблуке. Вероятно, артист вдохновлялся стилем Элвиса Пресли. Несмотря на высокую подошву, он уверенно танцевал и выпрыгивал на сцене.

3. Let 3 (Хорватия)

В 2023 году на Евровидении Хорватию представила рок-группа Let 3, известная своими вульгарными треками. На сцене артисты исполнили песню под названием Mama ŠČ. В ней говорится о "малом подлом психопате" : так сатирически авторы осветили российскую агрессию против Украины.

Участники сначала выступали в красочных костюмах, одновременно напоминавших офицерские мундиры. Позже сняли их, и остались в длинных футболках, фуражках и в сапогах на каблуке. Солист Let 3 был в гротескном костюме Гитлера.

4. Achille Lauro (Сан-Марино)

Лауро представлял Сан-Марино на Евровидении-2022 с песней Stripper (с англ. – стриптизер). Тогда он появился на сцене в прозрачном комбинезоне, ковбойской шляпе и в сапогах на каблуке. Артист во время выступления устроил огненное шоу, оседлал быка и поцеловал своего гитариста. Своими проделками вызвал бурную реакцию зала.

5. Måneskin (Италия)

В гранд-финале Евровидения-2021 Италию представила рок-группа из Рима Måneskin. Эпатажные музыканты спели Zitti E Buoni, и привезли домой хрустальный микрофон. Коллектив вышел на сцену с агрессивным макияжем, в кожаных силуэтных костюмах с экстраглубокими вырезами, в чокерах и обуви на высоком каблуке.

6. Wig Wam (Норвегия)

В 2005 году Норвегию представляла норвежская рок-группа Wig Wam, стиль которой принадлежит к жанру глэм-металла. Участники исполнили песню In My Dreams. Лидер группы был в серебристом комбинезоне с блестящими фигурами звезд, сапогах на огромной платформе, боа из перьев и черной повязкой на голове.

7. Верка Сердючка (Украина)

Украинский артист Андрей Данилко в 2007 году выступил на Евровидении в образе Верки Сердючки. Тогда он исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, и занял в рейтинге 2-е место. Знаменитость вышел на сцену в блестящем серебряном костюме, головном уборе со звездой и в босоножках на высоком каблуке. К слову, этот наряд из выступления попал в музыкальный музей ABBA The Museum, где в честь 60-летия конкурса прошла интерактивная выставка "Good evening Europe!".

8. ABBA (Швеция)

Квартет из Швеции ABBA победил на конкурсе "Евровидение-1974". Участники выступали с хитом Waterloo. Они вышли на сцену в несколько футуристической одежде, а обувь на высоком каблуке была не только у женщин, но и у мужчин.

9. Кончита Вурст (Австрия)

Австрийский певец и драг-квин Кончита Вурст победил на Евровидении-2014 с песней Rise Like a Phoenix. Образ "женщины с бородой" был создан артистом в 2011 году. Так Томас Нойвирт (настоящее имя певца) стремился дать людям повод задуматься о ксенофобии и о толерантности. На конкурсе он появился в роскошном платье, расшитом золотистыми нитями, и в туфлях на каблуке.

