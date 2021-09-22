Мужчина сбросил 43 килограмма и не узнал себя. Фото до и после

48-летний англичанин Скотт Росс поразил пользователей сети своим невероятным перевоплощением. Мужчина похудел со 123 килограммов до 82, и теперь его телу позавидует каждый.

Об этой истории рассказало издание Daily Mail, показав его фотографии до трансформации и после. Интересно, что Скотт – отец двоих детей и владелец туристического бизнеса, но это не помешало ему найти время и силы, чтобы заняться своим телом (чтобы посмотреть фото до и после, доскролльте до конца новости).

Англичанин говорит, что запустил себя из-за новой работы, на которой он вынужден проводить по 14 часов в день за компьютером. Малоподвижный образ жизни вызвал у него ожирение, из-за которого мужчина часто страдал на одышку.

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Однако, не только отсутствие физических упражнений загубило когда-то идеальную фигуру игрока в регби. Из-за загруженных дней он почти всегда перебивал аппетит снеками и сладостями, которые оказывались под рукой.

Однажды отцу двоих сыновей стало стыдно, что он даже не может провести время с детьми, занимаясь различными активностями, которые они обожают. Человек твердо решил вернуть прежние мышцы и нашел план фитнес-тренировок и питания, который в будущем и помог ему сбросить 43 килограмма.

Спортивная программа Скотта включала в себя 4 занятия в тренажерном зале в неделю и много бега. Также мужчина начал есть 6 раз в день – два полных приема пищи, дважды полезные перекусы и два коктейля с питательными веществами.

Благодаря этим правилам англичанин изменился до неузнаваемости за 90 дней. Сейчас он не прекращает заниматься спортом и радуется, что у него исчезли проблемы со здоровьем.

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