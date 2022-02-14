Решил сэкономить. Мужчина потратил 530 долларов на виниры, но стал 'похож на лошадь'

Житель Великобритании Оуэн Макконнел, пытаясь сэкономить, потратил лишь 530 долларов на шпон с клипсами, но стал похожим на лошадь. Кроме того, вместо новой улыбки, у него появился неправильный прикус.

На свое странице в TikTok парень выложил ролик, в котором рассказал, что мечтал о сияющей улыбке (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Между тем, кадры уже просмотрели 3,9 миллиона пользователей. Он нашел выгодную сделку, так как, знал, что настоящие виниры могут стоить порядка 1300 долларов за один зуб.

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В итоге дешевые виниры оказалась настолько ненастоящими, что из-за сверхъяркой белизны сеть сравнила его с лошадью.

"Нет, это х*рня, да, это мои нормальные зубы. Я ждал целую вечность и заплатил за них 400 фунтов стерлингов, и я написал сообщение и пожаловался, они сказали, что разберутся. Нижние на самом деле сладкие, в них нет ничего плохого", – рассказал блогер.

Также Макконнел пожаловался на то, что зажимает верхний ряд зубов, из-за чего его верхняя губа выпячивается, и ему трудно говорить.

"Они огромные, у меня чертовски неправильный прикус", – добавил парень.

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