10 знаменитостей, которые поставили искусственные зубы. Фото до и после реставрации улыбки

У звезд все должно быть идеальным: маникюр, волосы, кожа и улыбка, поскольку на экране заметен каждый недостаток. Некоторые знаменитости прибегли к кардинальным изменениям и не просто отбелили зубы, а поставили искусственные.

Том Круз выровнял прикус, а 50 Cent закрыл щель между зубами и сделал виниры за 63 тысячи долларов. OBOZREVATEL собрал фото селебрити до и после трансформации улыбки.

Актер Том Круз, чтобы стать секс символом, поработал над собой. Поскольку с детства у него были кривые зубы. Сейчас его улыбка смотрится действительно по-голливудски.

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У украинского певца Alekseev были проблемы с зубами с юного возраста. Еще в начале музыкальной карьеры он поставил слишком белые виниры, из-за чего его постоянно критикуют фанаты.

Звезда кино Джордж Клуни также сменил естественные зубы на виниры. Актеру не нравился желтоватый цвет зубов. Сейчас на красной дорожке под вспышками софитов сверкает белоснежная улыбка.

Хотя певица Анна Седокова всегда утверждает, что в ее внешность полностью натуральная – на фото можно заметить, что ее улыбка претерпела изменения. Зубы стали белее и длиннее.

Есть тенденция, что у всех футболистов и их жены белоснежные улыбки стоимостью тысячи долларов. Семья Бекхэмов не исключение. Участница группы "Spiсe girls" Виктория Бекхэм сделала свои зубы сияющими, правда смотрятся они совсем неестественно.

Певица Таисия Повалий кардинально сменила имидж с начала карьеры. Ее зубы также трансформировались, стали намного белее и исчезли щели.

Продюсер и актер Бен Аффлек тоже хотел соответствовать голливудским стандартам. Он обратился к стоматологам, чтобы удлинить зубы. Сейчас его улыбку считают одной из самых красивых в шоу-бизнесе.

Невооруженным глазом видна трансформация зубов украинского певца Олега Винника. На всех фото с юности он не улыбается, а сейчас всегда радует поклонниц блестящей улыбкой.

Рэпер 50 Cent признался, что потратил более 63 тысяч долларов на свои зубы. Зрительно уменьшилась щель между зубами и улыбка стала белее.

Ведущая Маша Ефросинина тоже отреставрировала свою улыбку. Хотя ее естественные зубы выглядели красиво, звезда решила сделать их самыми белыми в украинском шоу-бизнесе.

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