10 знаменитостей, которые поставили искусственные зубы. Фото до и после реставрации улыбки

Яна Сончковская
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Знаменитости кардинально реставрировали улыбку

У звезд все должно быть идеальным: маникюр, волосы, кожа и улыбка, поскольку на экране заметен каждый недостаток. Некоторые знаменитости прибегли к кардинальным изменениям и не просто отбелили зубы, а поставили искусственные.

Том Круз выровнял прикус, а 50 Cent закрыл щель между зубами и сделал виниры за 63 тысячи долларов. OBOZREVATEL собрал фото селебрити до и после трансформации улыбки.

Актер Том Круз, чтобы стать секс символом, поработал над собой. Поскольку с детства у него были кривые зубы. Сейчас его улыбка смотрится действительно по-голливудски.

Том Круз реставрировал зубы.
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У украинского певца Alekseev были проблемы с зубами с юного возраста. Еще в начале музыкальной карьеры он поставил слишком белые виниры, из-за чего его постоянно критикуют фанаты.

Никита Алексеев поставил виниры.

Звезда кино Джордж Клуни также сменил естественные зубы на виниры. Актеру не нравился желтоватый цвет зубов. Сейчас на красной дорожке под вспышками софитов сверкает белоснежная улыбка.

Джордж Клуни также поставил виниры.

Хотя певица Анна Седокова всегда утверждает, что в ее внешность полностью натуральная – на фото можно заметить, что ее улыбка претерпела изменения. Зубы стали белее и длиннее.

У Анны Седоковой искусственные зубы.

Есть тенденция, что у всех футболистов и их жены белоснежные улыбки стоимостью тысячи долларов. Семья Бекхэмов не исключение. Участница группы "Spiсe girls" Виктория Бекхэм сделала свои зубы сияющими, правда смотрятся они совсем неестественно.

У Виктории Бекхэм виниры.

Певица Таисия Повалий кардинально сменила имидж с начала карьеры. Ее зубы также трансформировались, стали намного белее и исчезли щели.

Таисия Повалий реставрировала зубы.

Продюсер и актер Бен Аффлек тоже хотел соответствовать голливудским стандартам. Он обратился к стоматологам, чтобы удлинить зубы. Сейчас его улыбку считают одной из самых красивых в шоу-бизнесе.

Керамические виниры Бена Аффлека не выглядят искусственными.

Невооруженным глазом видна трансформация зубов украинского певца Олега Винника. На всех фото с юности он не улыбается, а сейчас всегда радует поклонниц блестящей улыбкой.

Олег Винник отбелил зубы.

Рэпер 50 Cent признался, что потратил более 63 тысяч долларов на свои зубы. Зрительно уменьшилась щель между зубами и улыбка стала белее.

У 50 Cent вставные зубы.

Ведущая Маша Ефросинина тоже отреставрировала свою улыбку. Хотя ее естественные зубы выглядели красиво, звезда решила сделать их самыми белыми в украинском шоу-бизнесе.

У Маши Ефросининой искусственные зубы.

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звездышоу-бизнеслюдиКрасотаГолливудМаша ЕфросининаОлег ВинникДжордж КлуниВиктория БекхэмТом КрузНикита Алексеев (ALEKSEEV)Анна СедоковаТаисия ПовалийБен Аффлек