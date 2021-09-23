'Мужа называют педофилом': пара с 24-летней разницей в возрасте рассказала, как годами терпит насмешки. Фото

34-летняя Лорен и 58-летний Билл Кенн из Шотландии вместе уже восемь лет, несмотря разницу в возрасте 24 года. По их словам, они до сих пор слышат насмешки людей, когда гуляют на улице.

Пара заявляет, что они счастливы в браке. Лорен и Билл познакомились в 2011 году и с тех пор неразлучны. Об этом пишет издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В сентябре 2011 года Лорен встретила Билла на вечеринке в караоке. На тот момент девушке было 23 года. Несмотря на разницу в возрасте, шотландка поняла, что они очень похожи.

В течение следующих нескольких лет Лорен и Билл продолжали встречаться. Как оказалось, тогда девушка жила с парнем, но была несчастна. В результате она прекратила старые отношения и переехала к новому возлюбленному.

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"На следующее утро после того, как я переехала, он сказал мне, что влюбился в меня, и поцеловал. Сначала я не была уверена в этом из-за разницы в возрасте, но с каждым днем мои чувства все больше росли", – призналась Лорен.

Вскоре пара рассказала о своих отношениях родственникам. Родители Лорен были шокированы, а ее отец утверждал, что Билл слишком стар для нее и в будущем она найдет другого мужчину.

"Но, к счастью, когда они встретили Билла несколько недель спустя, полюбили его. После этого Билл рассказал о наших отношениях своим пятерым сыновьям от предыдущего брака. К моему удивлению, они приняли меня с распростертыми объятиями", – сообщила Лорен.

Также девушка рассказала, что она с Биллом до сих пор подвергается критике. Так, однажды в пабе незнакомый мужчина назвал возлюбленного Лорен "педофилом".

"В другой раз мимо нас на улице прошла женщина и сказала: "Эта дама со своим дедушкой", – вспомнила девушка.

Несмотря на критику, Билл сделал Лорен предложение руки и сердца в сентябре 2014 года во время отпуска в Болгарии. В июле 2015-го пара официально узаконила отношения.

"Мы с Биллом вместе уже восемь лет, и у нас есть красивая дочь Эмили-Роуз. Билла постоянно принимают за дедушку Эмили, но теперь мы смеемся над этим. Билл – это лучшее, что могло случиться со мной, и его возраст не имеет значение", – добавила Лорен.

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