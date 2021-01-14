Муж звезды "Милых обманщиц" заболел COVID-19: актриса со слезами сделала заявление

Популярная актриса, звезда сериала "Милые обманщицы" Таммин Сурсок рассказала о том, что ее муж Шон МакЮэн заболел коронавирусом. По ее словам, в больницах нет мест, а у мужчины несколько дней держалась температура под 40.

Также кинозвезда отметила, что ей было очень страшно. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram в stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщила Сурсок, ее муж тяжело переносит коронавирус. Она подчеркнула, что получить хорошую медицинскую помощь очень сложно.

На данный момент ее мужу легче, температура снизилась до 38,9.

Актриса считает, что ее возлюбленный мог заразиться только в продуктовом магазине, так как их семья соблюдала самоизоляцию и редко куда-либо выходила.

Кроме того, знаменитость призвала всех носить маски и заботиться о своем здоровье.

Как выглядит семья Таммины Сурсок People.com

Напомним, Таммин Сурсок – южноафриканская и австралийская актриса и певица.

В 2000 году дебютировала на телевидении с ролью в сериале "Дома и в пути", в котором снималась до 2004 года.

С 2007 по 2009 год играла в сериале "Молодые и дерзкие".

С 2010 по 2017 снималась в "Милых обманщицах".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда фильма "Гарри Поттер", британская актриса Джесси Кейв сообщила, что ее трехмесячный сын получил положительный результат теста на коронавирус и сейчас госпитализирован.