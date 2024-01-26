Александр Стоянов подогрел слухи о разводе с Екатериной Кухар: скандального артиста 'выдала' фраза из трех слов

Александр Стоянов, бывший премьер Национальной оперы, артист балета и муж народной артистки Украины Екатерины Кухар, на фоне скандала с продвижением русской культуры в Европе подогрел слухи о разводе. Обращаясь к критикам, он признался, что взгляды избранницы не совпадают с его собственными.

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Они даже горячо поссорились из-за этого, как заметил сам Стоянов. Более того, артист в stories не назвал балерину своей женой.

Он подобрал нейтральное описание "мать моих детей". Поскольку свое мнение танцор решил высказать только сейчас, Екатерина Кухар, вероятно, не знала о его выступлениях.

"У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро", – обратился к подписчикам Александр Стоянов.

Примечательно, что балерина выразила ему свое недовольство только сейчас, хотя очевидно, что представление планировалось задолго до этого и программа тура была хорошо известна участникам коллектива.

В 2021 году Александр Стоянов рассказывал, что их семейные ссоры бывают очень бурными. Однажды артистка размазала остатки яблока по кроссовкам любимого и выбросила обувь через окно, а он в ответ сломал ее розы и уехал в гостиницу.

Слухи о разводе известных супругов появились в конце прошлого года. Екатерина Кухар опубликовала фото с новой прической, намекнув, что переживает изменения в личной жизни, а позже ее избранник показал фото с загадочной женщиной, обнимающей его за шею. Правда, позже выяснилось, что это его сестра.

Напомним, скандал вокруг бывшего премьера Национальной оперы возник из-за выступления с балетом "Лебединое озеро" на музыку россиянина Петра Чайковского в Германии. Прима-балерина Национальной оперы Кристина Шишпор заявила, что такие действия – не что иное, как продвижение русской культуры.

Такого же мнения, вероятно, притирается и Екатерина Кухар, работающая в Нацопере на контрактной основе.

Ранее OBOZ.UA писал, что балерина рассказала о предложении стать министром культуры Украины, которое она отвергла. Екатерина Кухарь заявила, что имеет "другую миссию".

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