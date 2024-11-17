Муж Русланы Писанки щемяще обратился к любимой в день ее рождения и показал фото с кладбища

Сегодня, 17 ноября, телеведущая и актриса Руслана Писанка могла бы праздновать свое 58-летие, если бы ее жизнь не унесла онкология. На день рождения знаменитости ее любимый – Игорь Исаков – написал небольшое, но щемящее обращение к самому родному человеку.

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Он в Facebook также показал памятник, установленный на могиле актрисы. Мужчина лично пришел на кладбище к Писанке, чтобы поздравить ее.

С собой Игорь Исаков принес цветок и зефир в шоколаде. "Все, как ты любишь", – написал он.

"С днем рождения моя самая родная... Все как ты любишь... Помню и ценю каждый миг с тобой", – щемяще высказался он.

Напомним, с началом полномасштабной войны Руслана Писанка выехала в Германию лечить травмированную во время спектакля ногу, однако уже в больнице узнала о другой болезни – быстро развивающейся онкологии. Телеведущая ушла из жизни 19 июля 2022 года. Ей было всего 56. Муж актрисы Игорь Исаков перевез прах жены в Украину.

После отпевания в Спасо-Преображенском соборе прах актрисы поместили в крипту, однако уже тогда избранник знаменитости утверждал, что хочет перенести его на кладбище. По словам коллеги телеведущей Егора Гордеева, он разговаривал с вдовцем Писанки Игорем Исаковым, который рассказал, что его жена должна быть "вместе с отцом, мамой, братом и родственниками". Игорь считал, что Руслана "в крипте, как на сцене".

"Сейчас ее прах находится в Свято-Преображенском соборе, однако хранился там временно, – подтверждал информацию OBOZ.UA митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко. – Уже найдено место на кладбище, где будет перезахоронение. Идет изготовление памятника. Урна будет перенесена туда и прах отдан земле. Прах мамы уже забрали, перезахоронили. А мы как молились, так и будем молиться об их душах".

Ранее в интервью OBOZ.UA телеведущий Николай Луценко вспоминал, какова была Руслана Писанка в обычной жизни, а не перед экранами. Они были конкурентами на телеэкране, но в обычной жизни – хорошими приятелями.

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