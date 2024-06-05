'Где там наша анорексичка?' Украинский телеведущий рассказал, какой была Руслана Писанка, когда выключались камеры

Николай Луценко и Руслана Писанка – самые известные в Украине телеведущие прогноза погоды. Конкуренты на телеэкране, но в обычной жизни – хорошие приятели.

Какие-то годы даже работали в одной программе на радио. В интервью OBOZ.UA Николай Луценко вспомнил, какой была Руслана Писанка в обычной жизни.

В свое время телеведущие снимались вместе в картине норвежского режиссера Йоса Стеллинга "Душка".

"С Русей очень хорошо работалось – и на съемочной площадке, и перед телекамерой, – вспоминает Луценко. – Я ее помню еще юной, когда бегал Карлсоном в программе "Мультфильм на заказ" на УТ-1. А она приходила к папе – известному киевскому оператору. Хорошенькая была, как куколка. А потом прошло время – и она уже такая женщина выплыла на телевидении. А потом мы на радио "Ретро FM" вместе работали – вели поочередно прогноз погоды. Однажды я записывался, а она тоже приехала. А тогда как раз был период, когда Руся активно похудела после участия в "Взвешенных и счастливых".

"Она начала громко переживать, что не успеет записать свои реплики, потому что очень спешит. Я пообещал, что закончу как можно скорее: "Одна строчка буквально осталась". Она: "Я подожду". И вышла из студии. Я дописал, выбегаю: "Где там наша анорексичка? Заходи!" Она так смеялась! Руслана была очень светлым человеком. Такая, как в жизни, была и на экране".

Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Гордеев, коллега Русланы Писанки по телеканалу "1+1", раскрыл подробности шокирующего звонка от нее и объяснил, почему она отказывалась разглашать свой диагноз.

Полное интервью с телеведущим и актером Николаем Луценко читайте на OBOZ.UA завтра, 6 июня.

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