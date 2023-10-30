В Киеве перезахоронят Руслану Писанку: муж Игорь нашел новое место и заказал памятник

Телеведущую и актрису Руслану Писанку перезахоронят в Киеве. Как известно, прах знаменитости и ее мамы находился в крипте Спасо-Преображенского собора. Вскоре Руслана будет захоронена на одном из столичных кладбищ.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал друг Писанки, телеведущий Егор Гордеев. По его словам, эту информацию он узнал от мужа Русланы Игоря Исакова.

Напомним, с началом полномасштабной войны Руслана Писанка выехала в Германию лечить травмированную во время спектакля ногу, однако уже в больнице узнала о другой болезни – быстро развивающейся онкологии. Телеведущая ушла из жизни 19 июля 2022 года. Ей было всего 56. Муж актрисы Игорь Исаков перевез прах жены в Украину.

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Спасо-Преображенский собор в Киеве был любимым храмом Русланы, поэтому ее и маму, умершую несколькими месяцами раньше – тоже от онкологии, отпевали именно здесь. Чин отпевания совершил митрополит Переяславский и Вишневский Александр. Прах обеих женщин – Русланы и Дины Васильевны, с тех пор находился в крипте Спасо-Преображенского собора, где есть небольшой колумбарий.

Теперь Егор Гордеев поделился информацией с подписчиками, что ему написала знакомая, которая сообщила, что не может найти Руслану в крипте Спасо-Преображенского собора. По словам Егора, он разговаривал с вдовцом Писанки Игорем Исаковым, который рассказал, что его жена должна быть "вместе с отцом, мамой, братом и родственниками". Игорь считает, что Руслана "в крипте как на сцене".

"Сейчас ее прах находится в Свято-Преображенском соборе, однако хранился там временно, – подтвердил информацию OBOZ.UA митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко. – Уже найдено место на кладбище, где будет перезахоронение. Идет изготовление памятника. Урна будет перенесена туда и прах предан земле. Прах мамы уже забрали, перезахоронили. А мы как молились, так и будем молиться об их душах".

"Мы знали Руслану по телевидению много лет – была очень медийной и талантливой актрисой и телеведущей. Мы были поклонниками ее таланта, – продолжил митрополит. – Познакомились в нашем Спасо-Преображенском соборе на службе во время одного из крещений. Я не помню, то ли она была крестной, то ли просто присутствовала, когда ее друзья крестили ребенка. Почаевничали, тепло пообщались. После этого она приходила на богослужения. Потом у нас была связь с мужем Игорем – он просил помолиться, когда она уже лечилась в немецкой больнице. Разговаривали с ней по видеосвязи. А впоследствии уже состоялось отпевание Русланы в нашем соборе".

Продюсер Николай Канишевский, в свое время открывший Руслану телевидению, предложив Писанке стать ведущей прогноза погоды, дружил с ней много лет. Закончив телекарьеру, Канишевский занялся строительством, один из его проектов – жилье Писанки под Киевом.

"Когда Игорь привез прах Русланы в Киев, то именно митрополит Александр был инициатором, чтобы ее оставили в их усыпальнице, – говорит в комментарии OBOZ.UA Николай Канишевский. – До последнего момента не было известно, где похоронят Руслану. Потом появилась информация, что она останется в соборе. Хотя я знаю, что Игорь изучал возможности подзахоронить прах жены возле родных – папы и брата. Отца Русланы не стало уже давно – он был известным кинооператором, брат Алик – телеоператором. Кажется, они похоронены на Берковцах" .

Отец Русланы Игорь Николаевич работал на киностудии "Укркинохроника". Умер в 2010 году. Ему было 68 лет. Брата Писанки унес рак в 45 лет – через день после дня рождения сестры и через два месяца после ее свадьбы с Игорем Исаковым.

"Знаете, я был очень рад, что прах Русланы остался в соборе – в таком святом помещении, – продолжает Канишевский. – А то, что должны перенести в другое место, об этом впервые слышу. На прощании меня очень растрогали слова митрополита Александра, который сказал, что уход Русланы – это и его потеря, поскольку юность прошла под прогнозы погоды от Писанки. И объявил, что ее прах и мамы будет покоиться в усыпальнице собора. Каждый желающий мог прийти к ней, навестить".

"Нет, я не знал о том, что Руслану перезахоронят, – удивился продюсер Алексей Гончаренко, друживший с Писанкой еще со студенческих лет. – Но я думаю, что это логично. Вместе с семьей – это очень правильно. У украинцев такая традиция – находиться после смерти рядом с родственниками. И потом, мы же не знаем, какая была ее последняя воля. Может, с церковью есть какие-то моменты – можем только предполагать. Она очень любила родственников. Трагедию, которая произошла с братом, переживала тяжело. Он работал с нами на "Интере", был оператором в новостном блоке. Его очень любили, ушел молодым. И тоже – из-за онкологии. Такая роковая наследственность в семье. После смерти брата Руслана опекала племянников как родных детей. К сожалению, они не были на прощании, потому что с войной уехали в Германию. Очень хорошие были у Русланы отношения и с невесткой. Она – журналистка. А как любила свою маму! Они же вместе жили, понимаете, какие отношения..."

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