Муж Оли Поляковой отреагировал на возможный роман певицы с Владом Мицкевичем

Муж известной украинской певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, отреагировал на "тайный роман" жены и ее экс-коллеги по программе "Він готує, вона керуєт". Накануне сеть потряс скандал: кулинар и ведущий Влад Мицкевич заявил, что некоторое время находился с исполнительницей в отношениях.

Как доказательство, он "слил" их общие фото. Буряковский прокомментировал слухи, появившись на трансляции Поляковой в Instagram.

Он пригрозил Мицкевичу использовать "нестандартные способы", чтобы проучить повара. В конце эфира Оля Полякова спросила у мужа: "Мицкевичу ноги будем отрывать?", на что тот в шутку ответил "Как всегда".

До этого певица заявила, что Мицкевич использовал шантаж, чтобы отомстить ей из-за финансового конфликта. Она добавила, что обнародованные фото не интимны, а наоборот – они "невинны". Исполнительница подчеркнула: если бы у повара было что-то действительно провокационное, то он бы давно это выложил в сеть. Слова экс-коллеги она назвала "побрихушками".

Сам Мицкевич почти сразу удалил снимки и попросил прощения за свои действия. Он признался, что это произошло по причине алкоголя и антидепрессантов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Мицкевич опубликовал видео из квартиры, где, по словам повара, он жил с артисткой год. Подробности – в нашем материале.

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