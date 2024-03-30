Известный повар заявил, что год крутил роман с замужней Поляковой, и показал общие фото: детали и реакция звезды

Звездный повар Владислав Мицкевич распространил в сети слухи о своем "романе" с певицей Олей Поляковой. Ночью он опубликовал видео из квартиры, где, со слов звезды, жил с артисткой год. Чтобы доказать свои слова, он добавил несколько фото с исполнительницей, которая сама на скандал не отреагировала.

В команде артистки OBOZ.UA дали краткий комментарий по поводу этой ситуации, когда звезда "МастерШефа" записал опровержение ним же распространенных сплетен.

В своем блоге Влад Мицкевич дал понять, что имел романтические отношения с артисткой, показал квартиру, где они якобы жили, и выбросил из окна женские туфли.

"Я год прожил с Поляковой. Вот она приехала забирать свои вещи. Просто, чтобы вы знали. Потому что меня эти облака, этот стресс достал", – сказал в уже удалённом видео повар.

Он также обнародовал ряд фото, где целуется с певицей. Кадры быстро распространили по сети. В частности, своими мыслями поделился блогер Богдан Беспалов. На прямой вопрос о романе Мицкевич ответил: "Жаль туфли".

Сплетник также добавил, что и раньше получал сообщения с утверждениями, будто бы Полякова и Мицкевич живут вместе и часто ездят на одном авто.

Команда звезды ответила на вопросы о слухах только после того, как кулинар опроверг свои слова в блоге. По версии Мицкевича, он долго имел конфликт с исполнительницей на финансовой основе, поэтому таким образом решил отомстить ей. Перед записью видео скандалист якобы выпил две бутылки крепкого алкоголя, который употреблял вместе с антидепрессантами.

Он попросил прощения у Оли Поляковой и ее семьи. Напомним, что артистка замужем за Вадимом Буряковским и воспитывает с ним двух дочерей.

Екатерина Хотеева, пиарщица певицы, в комментарии нашей редакции написала, что им нечего добавить к объяснениям Мицкевича.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко и Полякова публично устроили перепалку из-за "шлепков" и украинского языка.

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