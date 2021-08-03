Муж MamaRika похвастался, что новорожденный сын унаследовал его 'параметры'. Эксклюзив

Муж украинской певицы MamaRika и метрдотель реалити "Адская кухня" (Новый канал) Сергей Середа, который впервые стал отцом, рассказал, что их новорожденный сын родился с весом 3500 кг и ростом в 55 см – с такими параметрами когда-то появился на свет и сам Сергей. По словам мужчины, в течение первого часа жизни малыша он повторял ему: "Спасибо, что выбрал нас".

Как оказалось, супруги не планировали партнерские роды, но все же возлюбленный артистки находился неподалеку. Подробней об этом – читайте далее в эксклюзивном материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я не знаю, можно ли передать все эмоции, которые мы чувствуем, в тексте, или вслух. Мне кажется, что люди еще не придумали слов, которыми можно было бы описать счастье, которое нас постигло!", – поделился Середа.

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По его словам, во время родов он ждал с обратной стороны двери родильного зала. Это решение пара приняла вместе на семейном совете.

"В момент, когда нужно было перерезать пуповину, я все же зашел и внес свой мизерный вклад, который совершенно невозможно сравнить с тем геройством, через которое прошла жена. Я и до родов был уверен, что женщины – это супергерои. Теперь, когда "заглянул за кулисы", вообще считаю, что абсолютно всех женщин, которые родили, мужчины должны носить на руках!" – подытожил муж MamaRika.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

MamaRika дважды входила в список самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

К слову, до этого MamaRika попадала в больницу. Артистка на 35-й неделе беременности проходила плановое обследование – делала допплерографию и УЗИ, однако врачи настояли на том, чтобы оставить ее в стационаре.

Кроме того, знаменитость устроила вечеринку в честь будущего ребенка, где и раскрыла его пол. Певица и ее супруг Сергей Середа пригласили к себе домой в Одессу ведущую Катю Осадчую. Звезда поделилась с поклонниками видео, на которых показала свой новый дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MamaRika поделилась с поклонниками обнаженным снимком с фотосессии. Артистка позировала полностью без одежды на девятом месяце беременности.

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